Il team di WhatsApp sta lavorando su una funzionalità che permette di aggiungere della musica ai propri aggiornamenti di stato.

In pratica gli utenti avranno presto la possibilità di cercare canzoni o artisti e integrare senza problemi la loro musica in foto o video condivisi come aggiornamenti di stato.

WhatsApp lancia la musica negli aggiornamenti di stato come su Instagram

Alcuni utenti di WhatsApp beta possono già testare questa nuova funzionalità attraverso nuova opzione nell’editor di disegno che consente di sfogliare l’ampio catalogo musicale messo a disposizione da Meta.

Si tratta della stessa libreria musicale già disponibile su Instagram e anche in WhatsApp gli utenti beta ora possono cercare le loro canzoni, artisti o tracce di tendenza preferite da includere nei loro aggiornamenti di stato.

Una volta selezionata una canzone, gli utenti potranno scegliere quale porzione della traccia desiderano utilizzare. Per gli aggiornamenti di stato basati su foto la durata massima della clip musicale è di 15 secondi, mentre per i contenuti basati su video la durata del segmento musicale dipende dalla lunghezza del video selezionato.

Quando gli altri visualizzano l’aggiornamento di stato, oltre a sentire l’audio vedranno il brano scelto visualizzato accanto alla foto o al video condiviso.

Si tratta di una funzionalità già popolare su Instagram che permette di rendere più coinvolgenti gli aggiornamenti di stato e ora Meta la sta testando anche su WhatsApp.

Al momento questa novità è attiva per alcuni utenti che eseguono la versione 2.25.2.5 di WhatsApp beta per Android disponibile tramite Google Play Store. La funzionalità dovrebbe essere distribuita più ampiamente nel corso delle prossime settimane.

