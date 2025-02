Con l’avvicinarsi della presentazione ufficiale di Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Pro stanno aumentando le anticipazioni: dopo il dettaglio diffuso dallo stesso produttore qualche giorno fa, nelle scorse ore sono spuntate indicazioni riguardanti le specifiche tecniche. Ora possiamo anticiparvi ulteriori dettagli, e persino i presunti prezzi di vendita per il mercato italiano.

Nuove anticipazioni per la serie Nothing Phone (3a): spuntano i prezzi italiani

La presentazione ufficiale della serie Nothing Phone (3a) è fissata per il 4 marzo 2025 e vedrà il lancio di due modelli, ossia Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Pro. A qualche giorno di distanza spuntano ulteriori anticipazioni riguardanti le specifiche tecniche, le colorazioni e i prezzi di vendita, che dovrebbero riguardare il mercato italiano e quello francese.

In base a quanto riportato, Nothing Phone (3a) dispone di un display AMOLED da 6,77 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS), teleobiettivo da 50 MP e sensore ultra-grandangolare da 8 MP. Il modello Pro potrebbe offrire un teleobiettivo periscopico con sensore Sony e zoom digitale fino a 60x, oltre a una fotocamera anteriore da 50 MP (invece che da 32 MP).

Entrambi gli smartphone dovrebbero offrire una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 50 W e un tasto dedicato alla fotocamera, e dovrebbero arrivare sul mercato con Nothing OS 3.1 (basato su Android 15). Il peso sarà molto simile a quanto pare, con il modello Pro che dovrebbe raggiungere i 211 grammi (10 in più del fratello minore). Da precedenti rumor sappiamo che la serie dovrebbe disporre del SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, affiancato da 8 o 12 GB di RAM.

Come anticipato, la fonte parla anche di prezzi. La serie Nothing Phone (3a) dovrebbe arrivare nelle seguenti configurazioni:

Nothing Phone (3a) – Nero e Bianco: 8-128 GB a 349 euro 12-256 GB a 399 euro

Nothing Phone (3a) Pro – Nero e Grigio: 12-256 GB a 479 euro



Secondo quanto riferito questi sarebbero i prezzi per il mercato italiano e per quello francese, mentre in Germania e Spagna le cifre saranno più basse di 20 euro (per tutte le varianti). La presentazione avverrà il 4 marzo 2025, ma la disponibilità effettiva sarebbe fissata per l’11 marzo (Phone (3a)) e per il 25 marzo (Phone (3a) Pro). Nell’attesa, il canale YouTube ufficiale dell’azienda londinese ha pubblicato un video che fa un primo confronto tra il comparto fotografico dei nuovi arrivati e quello di iPhone 16 Pro Max.

In copertina Nothing Phone (2a) Plus