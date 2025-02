Manca sempre meno alla presentazione ufficiale della nuova serie di smartphone di fascia media di Nothing, che a meno di sorprese sarà composta da Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Pro. In queste ore arriva una nuova anticipazione sul SoC dei nuovi modelli in arrivo, e proviene direttamente dal CEO di Nothing, Carl Pei.

La serie Nothing Phone (3a) sarà dotata di chipset Qualcomm Snapdragon

La serie Nothing Phone (3a) dovrebbe essere composta da due smartphone, ossia Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Pro, e sarà presentata ufficialmente il 4 marzo 2025 alle ore 11:00. Nell’attesa, in questi giorni stanno spuntando numerose anticipazioni, e alcune arrivano direttamente dal produttore (come quella di oggi).

Carl Pei, CEO di Nothing ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Sono lieto di annunciare che con Phone (3a) torneremo alla Qualcomm Snapdragon Series. Rispetto a Phone (2a) Plus, il nuovo smartphone avrà una CPU più veloce del 25% e una NPU più veloce del 72%“. La serie Nothing Phone (3a) potrà dunque contare su chipset Qualcomm Snapdragon, anche se per il momento il dirigente ha preferito non sbilanciarsi oltre. Carl Pei parla di un ritorno, visto che il modello più recente, Phone (2a) Plus, ha a bordo il SoC MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G.

Il CEO non si è spinto oltre, ma le indiscrezioni stanno puntando sulla presenza di un chipset Snapdragon 7s Gen 3 a 4 nm, accompagnato dalla GPU Adreno 720 e da 8 o 12 GB di RAM, in base alla configurazione. Per i rumor, Nothing Phone (3a) dovrebbe offrire un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza d’aggiornamento fino a 120 Hz, una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e teleobiettivo da 50 MP, e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 45 W.

Per conoscere tutti i dettagli ufficiali su Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Pro dovremo aspettare qualche altra settimana: l’evento di lancio è fissato per le 11:00 italiane del 4 marzo 2025. Cosa vi aspettate dai nuovi componenti della famiglia?