Anche se il lancio della serie Nothing Phone (3a) è previsto solamente per il 4 marzo, quando sarà tolto il velo sulla versione standard dello smartphone e sulla versione Pro, sembra che il mistero sui nuovi dispositivi di fascia media di Nothing sia già stato chiarito… per errore: l’azienda produttrice ha infatti condiviso i dettagli hardware dei cellulari, inclusi quelli della fotocamera e del chipset Snapdragon, attraverso un’immagine delle specifiche tecniche su Instagram.

Insomma, nelle scorse ore i leak che già nelle settimane precedenti si erano sovrapposti sulla serie Nothing Phone (3a) hanno trovato sostanziale conferma, con chiarezza sui punti che erano rimasti parzialmente oscuri, come la composizione della gamma e le differenze tecniche tra i vari modelli. La principale novità? La già anticipata presenza di una terza fotocamera sul retro, per la prima volta nella storia del brand.

Di fatto, stando a quanto è finora trapelato, la serie Phone (3a) non solo sarà dotata di chipset Qualcomm Snapdragon 7s, bensì anche di una tripla fotocamera i cui moduli cambiano a seconda che si acquisti la versione normale o quella Pro.

Lo smartphone disporrà inoltre di un display AMOLED FHD+ da 6,72” con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità di picco di 2.500 nit. Per quanto concerne l’alimentazione, sarà presente una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 50 W. L’azienda promette inoltre 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 4 anni di patch di sicurezza.

Per maggiore chiarezza, riportiamo di seguito le specifiche tecniche trapelate nei due modelli, sulla base delle informazioni emerse dall’immagine.

Nothing Phone (3a) – Specifiche tecniche

Display: AMOLED da 6,72”, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e risoluzione ancora non dettagliata

SoC: chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm, octa-core 1+3+4 max 2,5 GHz, Adreno 810)

Fotocamere: triplo modulo con quella principale posteriore da 50 MP, una seconda posteriore da 50 MP con zoom 2x e un terzo ultra grandangolo posteriore da 8 MP

Certificazione IP64

Batteria da 5.000 mAh.

Nothing Phone (3a) Pro – Specifiche tecniche

Display: AMOLED da 6,72”, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e risoluzione ancora non dettagliata

SoC: chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm, octa-core 1+3+4 max 2,5 GHz, Adreno 810)

Fotocamere: triplo modulo con quella principale posteriore da 50 MP, una seconda posteriore da 50 MP (sensore Sony LYT-600 da 1/1,95”), con zoom 3x, OIS, zoom ibrido 60x e un terzo ultra grandangolo posteriore da 8 MP

Certificazione IP64

Batteria da 5.000 mAh.

Spicca dunque la conferma di come la più profonda differenza tra i due modelli sia rappresentata dalle caratteristiche dei moduli della fotocamera del modello Pro e, in particolar modo, dalla presenza dell’obiettivo periscopico, con zoom ottico 3x e ultra-zoom da 60x. Lo avevamo già anticipato pochi giorni fa in questo articolo, dove avevamo altresì riepilogato tutte le informazioni in nostro possesso sulla serie Nothing Phone (3a): dettagli ora confermati dall’immagine pubblicata involontariamente su Instagram dall’azienda, dopo che la stessa società era uscita allo scoperto fornendo un chiarimento sul comparto fotografico.