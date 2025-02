Nothing si prepara al lancio del suo nuovo medio gamma Phone (3a), previsto per il 4 marzo, e come da tradizione dell’azienda di Carl Pei, inizia a stuzzicare la curiosità degli appassionati con interessanti anticipazioni.

Nothing Phone (3a) avrà un pulsante misterioso: ecco di cosa si tratta

L’ultimo teaser pubblicato dall’azienda su X (ex Twitter) ha rivelato la presenza di un nuovo elemento di design: un pulsante dedicato, posizionato appena sotto il tasto di accensione, accompagnato dalla misteriosa didascalia “Your second memory, one click away” (La tua seconda memoria, a un click di distanza).

Sebbene la funzionalità precisa di questo nuovo elemento non sia stata ancora svelata, le speculazioni più accreditate suggeriscono che potrebbe trattarsi di un pulsante dedicato alla fotocamera, simile a quello che dovrebbe debuttare sulla serie iPhone 16. Questa ipotesi acquista particolare credibilità considerando che il Phone (3a) dovrebbe essere il primo smartphone Nothing dotato di un obiettivo teleobiettivo.

Your second memory, one click away. Power in Perspective. 4 March 10:00 GMT. pic.twitter.com/FHhAgzSZBz — Nothing (@nothing) February 3, 2025

Le indiscrezioni sulle specifiche tecniche del dispositivo si fanno sempre più concrete: il cuore pulsante dovrebbe essere con molta probabilità lo Snapdragon 7s Gen 3 di Qualcomm, affiancato da due configurazioni di memoria: 8/128 GB e 12/256 GB. Il display dovrebbe crescere rispetto al predecessore, attestandosi sui 6,8 pollici con tecnologia OLED, risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz.

Sul fronte fotografico, oltre al già citato teleobiettivo da 50 megapixel con zoom 2x, troveremo un sensore principale sempre da 50 megapixel. L’unica nota dolente potrebbe essere il downgrade della fotocamera ultra-grandangolare, che scenderebbe a 8 megapixel rispetto ai 50 megapixel del modello precedente.

È interessante notare come Nothing stia pianificando anche una versione Pro del dispositivo, che dovrebbe arrivare con una singola configurazione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Il lancio di marzo si preannuncia particolarmente interessante per il segmento medio di mercato, con l’arrivo previsto anche di iPhone SE (2025) di quarta generazione, Google Pixel 9a e dei nuovi Samsung Galaxy A56 e A36. Nothing punta a distinguersi dalla concorrenza proprio grazie al teleobiettivo e al nuovo pulsante multifunzione, caratteristiche raramente presenti in questa fascia di prezzo.

Non ci resta che attendere il 4 marzo per scoprire tutti i dettagli di questo interessante dispositivo che promette di portare una ventata di novità nel competitivo mercato degli smartphone di fascia media.