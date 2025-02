Google Messaggi, l’app predefinita per SMS, MMS e chat RCS sugli smartphone della serie Pixel, ma anche su molti altri smartphone Android di produttori che non implementano un’app proprietaria apposita, potrebbe presto ricevere un rinnovamento alla ricerca interna all’app e mostrare le chat di gruppo nel foglio di condivisione.

Google sta poi espandendo i dispositivi compatibili con una funzionalità di Google Foto e sta implementando una piccola novità per Google Tasks, lo strumento che consente agli utenti di creare e gestitire i propri “task” (o attività) per migliorare la produttività.

Google Messaggi nasconde altre due novità in arrivo

Analizzando il codice sorgente della versione 20250218_01_RC00.phone.openbeta_dynamic di Google Messaggi, il solito AssembleDebug ha scovato due che potrebbero essere implementate, in un prossimo futuro, all’interno dell’app.

Rinnovamento per l’interfaccia di ricerca interna all’app

In primo luogo ha individuato i lavori in corso (via AndroidAuthority) per l’implementazione di alcune modifiche che investiranno la ricerca interna all’app di messagistica, riuscendo persino ad attivare la nuova interfaccia utente (non ancora disponibile nemmeno per i beta tester).

Rispetto all’interfaccia attuale (mostrata nella precedente galleria d’immagini) la nuova interfaccia, protagonista della seguente galleria, non porta con sé grandi cambiamenti, limitandosi a donare a Google Messaggi una veste grafica rinnovata (e ottimizzata):

I filtri di ricerca (prima immagine), inizialmente mostrati su due righe da quattro pulsanti, sono stati riorganizzati in quattro righe da due pulsanti.

I singoli risultati della ricerca (seconda immagine) saranno separati tra loro e racchiusi all’interno di tessere.

La pagina che propone i risultati di ricerca per i link (terza immagine) mostra i risultati come se fossero contenuti in bolle dagli angoli arrotondati.

In generale, poi, cambierà leggermente anche lo schema di colori generale che pervaderà gli elementi dell’app Google Messaggi (sfondo, pulsanti, caselle di testo), a parità di tema impostato sul dispositivo.

Non è chiaro quando questa novità, attualmente nascosta anche ai beta tester, possa essere resa disponibile per tutti gli utenti. La carne al fuoco per Google Messaggi è tanta: sono attese, infatti, una novità per gli utenti che sfruttano più schede SIM contemporaneamente e una novità per le chat RCS che consentirà agli utenti di eliminare i messaggi per tutti.

Le chat di gruppo di Google Messaggi faranno presto capolino nel foglio di condivisione di Android

La seconda novità di giornata (via AndroidAuthority) riguarda la possibilità di aggiungere le chat di gruppo di Google Messaggi tra le opzioni disponibili all’interno del foglio di condivisione di Android (il flag per attivare la funzionalità è “bugle.add_groups_to_share_sheet”).

Con questa potenzialità (non ancora disponibile nemmeno per i beta tester), il team di sviluppo punta a rendere più funzionali le chat di gruppo (in ottica RCS) della propria app di messaggistica: infatti, gli utenti potranno condividere con gli altri membri di un gruppo una foto, un file o qualsiasi altra cosa “condivisibile” direttamente dalla galleria, dall’archivio o da qualsiasi altra app, senza dover per forza accedere alla chat stessa.

Come scaricare o aggiornare l’app di Google Messaggi

Google Foto: la funzionalità “Cornici digitali” arriverà su più dispositivi

Tramite un post pubblicato sul portale del supporto nella serata di ieri, Google ha annunciato che Google Foto sta espandendo il gruppo di dispositivi compatibili con la funzionalità “Cornici digitali” (dall’app, vi si accede seguendo il percorso “Impostazioni > App e dispositivi > Cornici digitali“) che permette di visualizzare gli album fotografici della raccolta su altre tipologie di dispositivi.

Attualmente l’elenco dei dispositivi che supportano questa funzionalità comprende i Chromecast, i Nest Hub e Nest Hub Max, una selezione di cornici digitali, le smart TV (o set-top-box) con Android TV e con Google TV. In futuro, il supporto verrà esteso a nuove smart tv, a nuovi tablet, ai frigoriferi smart e a nuove cornici digitali di terze parti.

Come scaricare o aggiornare l’app di Google Foto

Google Tasks: una novità per la sezione “Completate”

Con la versione 2025.02.17.727641067.0-release di Google Tasks per Android è iniziato il rollout di una piccola novità: le attività completate sono ora corredate dalla data in cui sono state completate e l’indicazione è retroattiva (nel senso che, come potete notare dalla seguente immagine, vengono mostrate le date per le attività completate in precedenza rispetto a oggi).

Come scaricare o aggiornare l’app di Google Tasks

