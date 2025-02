L’app di Google Foto, la galleria multimediale predefinita degli smartphone del colosso di Mountain View e sempre più diffusa sugli smartphone Android che non integrano un’app proprietaria, è stata recentemente aggiornata alla versione 7.17 che non sembra portare cambiamenti “evidenti”.

Al contempo, la nuova versione nasconde una novità, non ancora disponibile per gli utenti, legata alla visualizzazione dei Ricordi proposti dal carosello collocato nella parte alta della scheda Foto all’interno dell’app. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Google Foto: novità in arrivo per la funzionalità “Ricordi”

L’app di Google Foto riceve spesso alcune novità che puntano a migliorare l’esperienza utente: una delle ultime in ordine cronologico è rappresentata dall’implementazione del nuovo menu “visualizzazione Foto”, soluzione che aiuta gli utenti a tenere in ordine la galleria multimediale sul proprio smartphone.

Tra le funzionalità più apprezzate (e nostalgiche) della galleria multimediale del colosso di Mountain View, rientrano i Ricordi, slideshow di foto e video che ricordano (appunto) agli utenti alcuni momenti vissuti, pescati da foto e video archiviati in cloud nel servizio.

Nella parte finale del 2024, Google ha un po’ lavorato sulla funzionalità Ricordi, fino a quel momento collocata in una scheda dedicata, spostando i ricordi all’interno della neonata sezione Momenti nella scheda Raccolte.

Il team di sviluppo non ha cambiato nulla, invece, per quanto riguarda i Ricordi proposti nella parte alta della scheda Foto dell’app: essi vengono ancora mostrati nel carosello a scorrimento orizzontale.

Una volta aperti, essi mostrano tutte le foto/video che compongono il ricordo tramite uno slideshow in cui il contenuto multimediale non viene proposto a schermo intero (ma rappresenta una sorta di tessera, con sopra la barra di avanzamento e sotto i dati su nome del ricordo, data e luogo dello scatto).

L’ultima versione dell’app nasconde una nuova interfaccia

La recente versione 7.17.0.725321504 dell’app Google Foto sembra tuttavia nascondere un’interfaccia tutta nuova per la visualizzazione dei singoli ricordi: in futuro, i contenuti multimediali che compongono il ricordo verranno mostrati a schermo intero.

La barra di avanzamento dello slideshow rimarrà in alto ma si andrà a sovrapporre con il contenuto multimediale; la data e l’eventuale luogo dello scatto verranno posti in basso, al centro, subito sopra a una barra degli strumenti che manterrà i pulsanti “Aggiungi ai preferiti”, “Condividi” e “Opzioni”.

C’è però un altro cambiamento nel comportamento di alcuni elementi dell’interfaccia: per far comparire il pulsante “Aggiungi ai preferiti”, la data e il luogo dello scatto, l’utente dovrà effettuare una pressione prolungata sul contenuto multimediale visualizzato.

Potete osservare la nuova UI di visualizzazione dei Ricordi di Google Foto tramite il seguente video, realizzato dai colleghi di Android Authority.

Come scaricare o aggiornare l’app di Google Foto

Per scaricare o aggiornare l’app Google Foto su un dispositivo Android, basterà raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (tramite tap sul badge sottostante) ed eventualmente effettuare un tap su “Installa” (qualora non l’abbiate installata) o su “Aggiorna” (qualora vi segnali la presenza di un aggiornamento).

Come anticipato in apertura, la novità di Google Foto di cui abbiamo appena discusso risulta nascosta all’interno dell’ultima versione dell’app e non sappiamo ancora quando (e se) verrà effettivamente resa disponibile per tutti gli utenti.