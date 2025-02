Google Tasks, il servizio di Google che si integra con altri servizi come Gmail e Google Calendar con lo scopo di aumentare la produttività degli utenti tramite la creazione e la gestione delle attività, ora ha una “casa” tutta sua nella versione Web.

A distanza di un paio d’anni dall’integrazione delle funzionalità del servizio tramite un’interfaccia dedicata attivabile dal portale Calendar, il colosso di Mountain View ha reso disponibile un portale dedicato esclusivamente a Tasks.

Google Tasks guadagna un sito Web tutto suo

Nelle ultime settimane, senza annunci di sorta, Google ha lanciato un portale standalone dedicato a Google Tasks, dotando (di fatto) al servizio una propria casa (finora era stato disponibile solo come parte di Calendar sul Web).

Il nuovo portale dedicato, raggiungibile tramite l’indirizzo tasks.google.com, si presenta con la stessa interfaccia della precedente interazione integrata in Calendar, eccezion fatta per il logo del servizio in alto a sinistra.

Dal portale, che supporta il tema scuro (segue quello del dispositivo) è possibile consultare le proprie attività (completate e da completare), creare nuove attività e creare nuovi elenchi di attività (che verranno mostrati come tessere affiancate sulla schermata).

Tramite il menu hamburger (tre linee orizzontali sovrapposte) posto in alto a sinistra, accanto al logo, è possibile scegliere di mostrare/nascondere il menu contenente il pulsante “Crea”, il filtro per “Tutte le attività” o “Speciali” e le opzioni dedicate agli elenchi.

Nonostante il sito Web dedicato, Tasks mantiene anche la sua presenza all’interno del portale dedicato a Calendar: in alto a destra, infatti, continua a essere presente il selettore per passare dal calendario alle attività.

Probabilmente Big G manterrà entrambe le esperienze anche in futuro, un po’ come avviene anche su Android dove abbiamo l’app autonoma di Google Tasks (scaricabile o aggiornabile tramite un tap sul badge sottostante) e l’esperienza utente integrata in Google Calendar.