Samsung Galaxy S25 Ultra sfida iPhone 16 Pro Max in un rischioso test: stiamo parlando di un drop test con ripetute cadute da varie angolazioni, che ha messo a dura prova due tra i maggiori rappresentanti della fascia premium del mondo smartphone. Chi avrà avuto la meglio? Andiamo a scoprirlo.

Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: la sfida si allarga ai drop test

Abbiamo già visto Samsung Galaxy S25 Ultra alle prese con qualche test di resistenza: prima l’abbiamo osservato cavarsela piuttosto bene con alcune cadute sul cemento, poi l’abbiamo visto affrontare ulteriori prove scoprendo che lo schermo non è indistruttibile. Quest’oggi lo vediamo invece in un drop test testa a testa con uno dei suoi maggiori rivali, ossia iPhone 16 Pro Max.

Ricordiamo che Samsung Galaxy S25 Ultra può contare su un telaio in titanio di grado 5 (grado 2 per il predecessore Galaxy S24 Ultra), sul vetro anteriore Corning Gorilla Armor 2 e sul vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 nella parte posteriore. Il flagship di Apple offre un frame in titanio di grado 5 e un vetro proprietario Ceramic Shield 2, che secondo quanto dichiarato dalla casa di Cupertino dovrebbe risultare “2 volte più resistente di qualsiasi vetro per smartphone” (al momento dell’uscita). Come sarà andata?

La sfida sulla carta: Samsung Galaxy S25 Ultra vs Apple iPhone 16 Pro Max: il confronto sulla carta

Il drop test è stato effettuato dal canale YouTube PhoneBuff e si è svolto in più fasi, studiate per portare al limite i due smartphone e valutarne la resistenza. La sfida è composta da tre fasi principali: caduta con la parte posteriore, caduta sullo spigolo e caduta frontale: in tutti i casi i dispositivi sono stati lasciati cadere dalla stessa altezza (1,45 metri) su una superficie di cemento. A queste “torture” se n’è aggiunta un’altra, che ha visto cadere i flagship dieci volte su una superficie d’acciaio. Uno scenario “da brividi”.

Nel primo test Galaxy S25 Ultra ha superato brillantemente il suo rivale di casa Apple: l’impatto ha provocato un bel danno ad iPhone 16 Pro Max, con rottura del vetro posteriore e un graffio per una delle fotocamere; al Samsung è andata meglio, con qualche graffio sulla cornice e sugli anelli della fotocamera.

Nel secondo test, gli smartphone sono stati fatti cadere sullo spigolo inferiore: entrambi sono riusciti a resistere senza grossi problemi, mostrando solo qualche graffio sul bordo in corrispondenza dell’urto.

Nel terzo test le cose si sono fatte un po’ più complicate: le cadute dalla parte dello schermo sono sempre le più “delicate”, anche se entrambi gli smartphone sono riusciti a restare operativi. Samsung Galaxy S25 Ultra ha subito una parziale rottura del vetro, ma ha resistito decisamente meglio del rivale, risultando comunque utilizzabile; iPhone 16 Pro Max ha invece subito un danno ingente: il vetro si è crepato in modo più netto, diventando più rischioso da utilizzare.

Chiudiamo con il test bonus delle dieci cadute, che ovviamente si è concluso in un modo un po’ più “drammatico”: Galaxy S25 Ultra ha visto rompersi il vetro posteriore e la fotocamera anteriore, ma ha comunque continuato a funzionare; iPhone 16 Pro Max ha visto comparire una linea orizzontale permanente sullo schermo, pur senza danni terminali. Con il sistema di punteggio utilizzato, ad avere la meglio a livello generale è stato lo smartphone Android, con un distacco di 4 punti. Qualche giorno fa abbiamo appurato che S25 Ultra risulta uno degli smartphone della serie Galaxy di Samsung più semplici da riparare degli ultimi dieci anni.

Vi lasciamo al video in questione. Vi è mai capitato di dover affrontare una simile disgrazia per il vostro smartphone?