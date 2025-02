Dopo la presentazione ufficiale e l’arrivo sul mercato, i nuovi Samsung Galaxy S25 sono stati letteralmente messi alla prova. Oltre al confronto delle specifiche tecniche di Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, i nuovi device di Samsung sono stati sottoposti a diversi test, tra cui quello sull’autonomia della batteria e sulla resistenza alla caduta (drop test). Ora arriva un nuovo test di caduta che mette alla prova il display di Galaxy S25 Ultra, dotato del vetro Corning Gorilla Armor 2.

Come facilmente immaginabile, Galaxy S25 Ultra non è indistruttibile

Quando Samsung ha presentato la sua nuova serie di smartphone, ha definito Galaxy S25 Ultra il dispositivo più resistente della serie Galaxy S. Corning ha anche aggiunto che il vetro Gorilla Armor 2 è in grado di resistere a cadute su una superficie in cemento fino a circa 2,19 metri (7.2 piedi), ma i test sembrano smentire questa prospettiva.

Se è vero che Galaxy S25 Ultra ha una resistenza ai graffi simile a quella del predecessore, i test condotti da Allstate Protection Plans evidenziano come il nuovo flagship di Samsung non possa sopportare una caduta da un’altezza di 1,83 metri circa (6 piedi).

Il video mostra chiaramente come, cadendo a faccia in giù su un marciapiede da un’altezza di 6 piedi, il display di Samsung Galaxy S25 Ultra si sia scheggiato e non rispondesse più ai comandi. L’impatto sul retro ha causato la rottura del pannello di vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, che si è scheggiato, ma senza compromettere il funzionamento del telefono. Infine, la caduta su un lato ha provocato graffi sulla cornice in titanio, senza però danneggiare né lo schermo né il pannello posteriore.

Sulla carta, come emerso dal confronto con Galaxy S24 Ultra (che utilizzava un vetro Corning Gorilla Glass Armor di prima generazione), il nuovo Galaxy S25 Ultra avrebbe dovuto garantire una protezione del 60% superiore, ma il test ha mostrato una resistenza aumentata del 29%.

Indubbiamente Galaxy S25 Ultra è più resistente e in caso di cadute accidentali può non danneggiarsi in maniera irreversibile. Nonostante sia anche più facile da riparare rispetto ai predecessori, è sempre comunque preferibile utilizzare sia una pellicola protettiva per il display che una cover. In alternativa vale la pena prendere in considerazione l’assicurazione Samsung Care+ che include i danni e le infiltrazioni di liquidi accidentali, i danni fisici che limitano il funzionamento del dispositivo e la rottura del display o del vetro posteriore.