Samsung Galaxy S25 Ultra è ormai arrivato sul mercato in compagnia dei fratelli Galaxy S25 e Galaxy S25+, dopo il periodo di preordine. Ora abbiamo la possibilità di scoprire la resistenza del flagship grazie a un drop test da varie angolazioni: sarà riuscito a sopravvivere ai maltrattamenti? Scopriamolo insieme.

Samsung Galaxy S25 Ultra alle prese con i drop test: avrà resistito?

Dopo un paio di settimane di preordini, i tre nuovi smartphone sono disponibili da oggi, 7 febbraio 2025. Come abbiamo visto, Galaxy S25 Ultra è il modello di punta della gamma Galaxy S25: al di là di alcune specifiche tecniche (soprattutto legate al comparto fotografico, ma non solo) e di alcune peculiarità (come la compatibilità con la S Pen, seppur senza Bluetooth), il modello Ultra si distingue dagli altri due anche nel design e nei materiali.

Galaxy S25 Ultra ha portato angoli più smussati rispetto al predecessore, risulta più sottile del 15% rispetto al modello dell’anno precedente e più leggero. Il telaio è in titanio, mentre come vetro abbiamo un Corning Gorilla Glass Victus 2 sul retro e un Corning Gorilla Armor 2 nella parte anteriore: lo smartphone sfrutta la ceramica per garantire una maggiore protezione nei confronti delle cadute (+60%) e dei graffi (+29%), e può contare sul trattamento anti-riflesso di nuova generazione DX.

Nonostante la maggiore resistenza dei materiali, stiamo pur sempre parlando di vetro, e il vetro si può rompere. Lo smartphone di Samsung è stato sottoposto a una serie di drop test per verificarne la resistenza: prima è stato fatto cadere di piatto dalla parte del vetro, poi da quella delle fotocamere (per testare anche la resistenza agli urti degli obiettivi), quindi di lato e infine dal lato inferiore, naturalmente senza cover.

Ecatombe? In realtà non proprio. Come possiamo vedere nel video, Galaxy S25 Ultra se l’è cavata bene, evidenziando solo qualche graffio. Lo schermo non ha riportato danni, di vetri rotti non ce n’è traccia e le fotocamere hanno continuato a funzionare senza criticità. Insomma, non si tratta di un test scientifico, ma a quanto pare Samsung Galaxy S25 Ultra è uno smartphone piuttosto resistente. Un possibile motivo potrebbe risiedere nell’utilizzo di un vetro più morbido, meno incline alla rottura (anche se ipoteticamente più sensibile ai graffi).

Vi lasciamo al video in questione, se volete dargli un’occhiata.