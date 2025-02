Con la serie Samsung Galaxy S25 ha fatto il proprio esordio ufficiale sul mercato One UI 7, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata di Samsung basata su Android 15.

Tra i modelli del produttore che a breve dovrebbero ricevere l’aggiornamento che porterà One UI 7 vi sono quelli della serie Samsung Galaxy S24, che in alcuni mercati selezionati hanno già potuto accedere ad un programma beta pubblico.

È in arrivo la quarta beta di One UI 7 per Samsung Galaxy S24

Così come anticipato nei giorni scorsi, per la versione stabile di One UI 7 i possessori di Samsung Galaxy S24 dovranno avere ancora avere un po’ di pazienza, in quanto il team di sviluppatori sta rilasciando la quarta beta.

Stando a quanto è stato riportato da Tarun Vats su X, nei server del colosso coreano è stata individuata una nuova versione beta dell’interfaccia per Samsung Galaxy S24: si tratta della build S928BXXU4ZYB4 / S928BOXM4ZYB4 / S928BXXU4BYB4.

E che si tratti della beta 4 è stato confermato dallo stesso produttore coreano nel forum ufficiale dell’azienda, attraverso un post pubblicato dal team di sviluppatori, con il quale viene reso noto che il via al rilascio sarà dato nel corso della prossima settimana.

Il team di Samsung si è scusato per i tempi di attesa più lunghi per gli utenti che hanno partecipato alla beta dopo la terza versione e ha voluto ringraziare tutti quelli che con i loro feedback hanno contribuito ad aiutare gli sviluppatori a realizzare una release ancora più stabile.

L’aggiornamento alla versione finale potrebbe essere rilasciato dopo una o due settimane e, pertanto, ci sono buone possibilità che i possessori degli smartphone della serie Samsung Galaxy S24 inizino a ricevere la nuova interfaccia entro la fine di questo mese.