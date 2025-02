A differenza di ciò che aveniva in passato, Samsung ha affidato ai più recenti flagship della serie Galaxy S25 il compito di portare al debutto la One UI 7.0, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata del colosso sudcoreano che, oltre a essere basata su Android 15, porta con sé tantissime novità che la configurano come il più importante aggiornamento rilasciato da Samsung negli ultimi anni.

Mentre sugli ultimi smartphone arrivati la nuova versione della One UI è ovviamente disponibile da subito, per gli smartphone più datati, anche della fascia flagship, non è ancora stata rilasciata: ad esempio, sui Galaxy S24 sembra ancora lontana, e forse si farà attendere ancora per un paio di mesi. Samsung, storicamente campione di velocità nel rilascio degli aggiornamenti, è in ritardo, un ritardo che potrebbe aver costretto il colosso sudcoreano a rivedere i propri piani nel breve-medio termine.

La One UI 7.1 potrebbe non esistere

Poche ore fa, gli esperti del portale Sammobile hanno condiviso nuove informazioni, ricevute da fonti attendibili (probabilmente interne a Samsung) e ben informate, circa le conseguenze che i ritardi nella distribuzione della One UI 7.0 “stabile” hanno causato ai piani di rilascio successivi del colosso sudcoreano.

I ritardi avrebbero costretto Samsung a prendere in considerazione l’idea di “saltare” la One UI 7.1 per concentrarsi direttamente sulla prossimaa One UI 8 (che sarà basata su Android 16), complice anche il cambio di rotta messo in campo da Google che ha anticipato di un trimestre il rilascio delle nuove versioni di Android (a partire proprio da Android 16 che arriverà a giugno 2025, attualmente siamo alla Beta 2).

Nel corso dell’estate, solitamente, Samsung presenta la nuova generazione di smartphone pieghevoli: in questo 2025 sono attesi i soliti Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7 ma anche gli inediti Galaxy Z Flip SE (pieghevole a conchiglia economico) e Galaxy G Fold (il primo pieghevole triplo dell’azienda).

Storicamente, con i pieghevoli, Samsung ha portato al debutto una versione “.1.1” della One UI di turno: quest’anno, visti questi cambi di programma, i pieghevoli potrebbero arrivare sul mercato con la One UI 7.0.1 (o forse, addirittura, già con la 8). Vedremo.

Samsung “ritarda” il rilascio in forma stabile anche per colpa di Galaxy S25 Edge?

Tornando al presente, prende corpo un’altra spiacevole ipotesi: al Galaxy Unpacked 2025, infatti, Samsung ha anticipato il Galaxy S25 Edge, uno smartphone super sottile (meno di 6 mm di spessore) che potrebbe debuttare già nel mese di aprile.

I colleghi di Sammobile suggeriscono che Samsung stia aspettando proprio il lancio dell’inedito smartphone prima di dare il via al rollout della One UI 7 sui vecchi modelli supportati, a partire dai flagship dello scorso anno.

Aprile, quindi, potrebbe essere il mese giusto per l’avvio del rollout sui Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 (e a seguire tutti gli altri). Restiamo in attesa di capire se ciò si concretizzerà. In ogni caso, questa situazione è frustrante per gli utenti Samsung che, va riconosciuto, sono stati finora abituati fin troppo bene dal colosso sudcoreano (almeno sul fronte degli aggiornamenti).