La One UI 8 di Samsung, la prossima versione dell’interfaccia personalizzata che sarà basata su Android 16, potrebbe arrivare molto prima di quanto si pensasse inizialmente.

L’indiscrezione, che è stata lanciata da un noto leaker, potrebbe suggerire che il colosso sudcoreano, per mettere a tacere i malumori legati al forte ritardo che sta catatterizzando il rilascio della One UI 7 sui modelli più datati, sia stato costretto a giocare d’anticipo.

La One UI 8 arriverà prima del previsto secondo un leaker

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato una delle possibili spiegazioni dietro al ritardo della One UI 7, attualmente disponibile sui più recenti flagship della serie Galaxy S25, ma ancora lontana dal rilascio in forma stabile sugli smartphone più datati, a partire dai Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6.

Contestualmente, il ritardo nel rilascio della One UI 7 potrebbe aver costretto Samsung a “uccidere” la One UI 7.1 per questione di tempistiche e di risorse: mettere a punto una versione intermedia della One UI con tanto ritardo accumulato rispetto al solito (a questo punto, lo scorso anno, eravamo alla One UI 6.1 già da un mese) finirebbe col togliere risorse utili allo sviluppo della One UI 8.

In mattinata, il noto leaker Ice Universe ha lanciato su X una nuova indiscrezione molto interessante: “Ho delle prime informazioni secondo cui One UI 8 arriverà prima di quanto si pensasse”.

Questa frase si incastra alla perfezione sul discorso dell’uccisione della One UI 7.1 di cui vi parlavamo ieri per un motivo molto semplice: storicamente, Samsung ha rilasciato la nuova versione della One UI a stretto giro di posta rispetto alla nuova versione di Android. Google, come sappiamo, ha stravolto i piani nel rilascio del sistema operativo, anticipando l’uscita di Android 16 a giugno (sui Pixel e nella versione AOSP).

Nel corso dell’estate, il colosso sudcoreano rilascerà la nuova generazione di smartphone pieghevoli: che siano loro a portare al debutto la One UI 8 basata su Android 16? Solo il tempo ci darà tutte le conferme del caso. Sicuramente, qualora Samsung riuscisse a correggere il tiro, riuscirebbe a farsi perdonare e a far cadere nel dimenticatoio tutti i ritardi della One UI 7, versione che rischia di essere la One UI più “breve” della storia.