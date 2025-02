L’operatore telefonico Elimobile sta attraversando un periodo particolarmente delicato: negli ultimi giorni, tutte le applicazioni dell’operatore virtuale sono improvvisamente scomparse sia dal Google Play Store che dall’App Store di Apple. La situazione sta creando notevoli disagi agli utenti, che non possono più scaricare né l’app principale per la gestione della propria linea né le applicazioni complementari del servizio.

Nel dettaglio, non sono più accessibili: l’app ufficiale Elimobile per la gestione della linea e l’accesso ai contenuti Elisium, l’app Elivision dedicata alle Smart TV, e l’applicazione Elicall per Android, che permetteva di guadagnare credito telefonico ascoltando spot pubblicitari durante l’attesa delle chiamate in uscita. I tentativi di accesso attraverso i link presenti sul sito ufficiale Elimobile o tramite ricerca diretta negli store digitali confermano la totale rimozione delle applicazioni, senza che sia stato chiarito se si tratti di una situazione temporanea o permanente.

Un’analisi della situazione Elimobile: dalla rimozione delle app alla complessa ristrutturazione societaria

La storia societaria di Elimobile è piuttosto complessa e articolata. L’operatore, lanciato il 16 maggio 2022 come MVNO di tipo ESP sulla rete WINDTRE (con supporto per 4G, 4G+ e 4.5G), si era presentato sul mercato come “social mobile operator“, combinando servizi di telefonia con proposte di entertainment, formazione e prodotti esclusivi. La società Elite Mobile, fondata da Mario Colabufo con Gianluca Vacchi come principale investitore, ha subito diverse trasformazioni nel corso del tempo.

Un primo significativo cambiamento è avvenuto nell’aprile 2023, quando il Gruppo Soriano ha acquisito il 25% delle quote attraverso Soriano Telephone & Telegraph Italia (STT), mentre il 75% è rimasto nelle mani della Cofiva Holding di Vacchi. In questa fase è stato nominato nuovo amministratore delegato Gianpiero Allegri, con il compito di rilanciare l’azienda che aveva accumulato debiti significativi nel bilancio 2022.

La ristrutturazione è proseguita a marzo 2024 con un’operazione ancora più radicale: tutti gli asset attivi (brand, portafoglio clienti, strumenti, sistemi e contratti) sono stati trasferiti alla nuova società Aziende Riunite Telefonia ed Intrattenimento (ARTI). Contestualmente, Elite Mobile è stata rinominata EMB Srl e messa in liquidazione, mantenendo debiti e crediti, inclusi il credito IVA e i crediti d’imposta, con un saldo contabile attivo. Sempre a marzo 2024, il Gruppo Soriano ha consolidato la sua posizione acquisendo la quota di Gianpiero Allegri in ARTI, arrivando così a controllare il 97% della società.

L’ultimo sviluppo significativo risale al 12 dicembre 2024, quando Elimobile ha annunciato un accordo di fusione con Nextus Telecom, proprietaria del marchio NTMobile. L’ambizioso piano prevedeva di raggiungere 100.000 SIM attive entro la prima metà del 2025, con l’avvio delle operazioni programmato per gennaio 2025. Tuttavia, a metà febbraio 2025, non ci sono ancora sviluppi concreti su questa fusione.

La sparizione delle app dagli store digitali si inserisce quindi in questo complesso quadro di trasformazioni societarie e operative. Al momento, l’assenza di comunicazioni ufficiali sulle ragioni della rimozione e sui tempi di un eventuale ripristino lascia gli utenti in una situazione di incertezza, privati degli strumenti digitali necessari per la gestione ottimale dei loro servizi mentre l’operatore continua il suo processo di riorganizzazione. Continueremo a monitorare a stretto giro la situazione e vi terremo aggiornati sugli sviluppi della vicenda, quindi il consiglio è di restare sintonizzati.