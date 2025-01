Altroconsumo ha condiviso il suo ultimo report sulla qualità delle rete mobile in Italia stilando la classifica degli operatori che offrono il servizio con le prestazioni migliori. I dati sono stati raccolti nel 2024 grazie ai test effettuati da 13.257 utenti tramite l’app CheBanda che permette di valutare in tempo reale la propria connessione mobile.

Altroconsumo ha analizzato vari indicatori, tra i quali la velocità di download e upload, la qualità della navigazione Web e le prestazioni nello streaming video. L’accuratezza del report è garantita dall’algoritmo di CheBanda che pondera i risultati tenendo conto della densità della popolazione nelle diverse aree testate.

Altroconsumo premia la rete mobile di Vodafone in Italia

Nel Bel Paese Vodafone si conferma come l’operatore con le migliori prestazioni, raggiungendo 68.265 punti, seguito da TIM con 41.772 punti e Fastweb con 38.632 punti. WINDTRE e Iliad inseguono rispettivamente con 30.984 e 25.755 punti e la classifica rimane la medesima sia per le reti 4G che 5G, ad eccezione di WindTre che supera Iliad nella tecnologia di quinta generazione.

Per il secondo anno consecutivo sono stati monitorati i cinque provider principali, ovvero Vodafone, TIM, Fastweb, WINDTRE e Iliad, inoltre restano esclusi gli operatori virtuali che si appoggiano alle infrastrutture degli operatori principali. Il report di Altroconsumo evidenzia inoltre che la rete 5G è sempre più utilizzata. Nel 2024 il 23% degli utenti CheBanda ha effettuato test sulla rete di quinta generazione, mentre nel 2023 la quota era del 16% e dell’8% nel 2022.

L’analisi rivela che la velocità media delle connessioni 5G è salita a 139 Mbps in download e 20 Mbps in upload, ma anche la rete 4G ha registrato un incremento della velocità, passando da 48,3 a 52 Mbps in download e da 9,8 a 12 Mbps in upload.

I test di Altroconsumo hanno un vincitore: ecco qual è il miglior operatore mobile in Italia