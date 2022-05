Si è da poco concluso l’evento di presentazione del nuovo operatore virtuale elimobile, definito dall’azienda come il primo “social media operator” che vuole distinguersi dalla massa per i costi competitivi, l’offerta in termini di traffico dati e tutta una serie di servizi esclusivi.

Andiamo a scoprire i dettagli, il portafoglio delle offerte e tutti i servizi messi a disposizione da questo nuovo operatore che sarà ufficialmente attivo a partire da Lunedì 16 maggio.

Elimobile è il nuovo operatore virtuale su rete WINDTRE

elimobile è il nuovo operatore virtuale della società Elite Mobile di Mario Colabufo e Gianluca Vacchi, e vuole conquistare la platea con dei prezzi competitivi, delle offerte chiare e complete, oltre a tutta una serie di servizi esclusivi per avvalorare ancor più il proprio prodotto, tra criptovalute e contenuti esclusivi, con l’obiettivo di raggiungere quota 5 milioni di clienti entro il 2023.

Il nuovo operatore virtuale, non avendo una rete propria a disposizione, ha scelto WINDTRE con la sua Top Quality Network come operatore d’appoggio per la rete 4G+, in modo da garantire ai propri clienti una velocità di connessione massima di 1000 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Niente 5G, dunque, almeno per il momento ma nemmeno cap di limitazioni alla velocità.

“ELIMOBILE è il primo social media operator che integra innovazione, tecnologia e metaverso in un’offerta completa e unica nel suo genere. Una nuova idea di compagnia telefonica nata e interamente sviluppata in Italia: scegliendo un’offerta telefonica competitiva gli utenti avranno accesso ad innumerevoli servizi ed esperienze, tra cui l’accesso alla community Elisium, ricca di contenuti digitali di formazione ed intrattenimento.”

Tutti i servizi messi a disposizione dei clienti elimobile

Partiamo dalle basi, ovvero dall’assistenza clienti, offerta in italiano e senza tempi di attesa: questa sarà disponibile al numero 4010080 utilizzando la SIM elimobile, oppure tramite il numero 3201010080 da rete fissa o altri operatori nazionali.

Per differenziarsi dal resto degli operatori presenti sul mercato, elimobile mette a disposizione dei propri utenti tutta una serie di servizi esclusivi, offrendo contenuti digitali ad opera di celebrità e creator attraverso quella che ha tutte le carte in regola per apparire come una piattaforma di streaming; elimobile è inoltre il primo (e finora unico) operatore ad integrare la tecnologia blockchain. Insomma, una sorta di mix tra la telefonia mobile classica e le tecnologie del futuro.

Elisium, l’app ufficiale

L’app ufficiale della community elimobile, oltre a mettere a disposizione degli utenti tutte le classiche operazioni legate alla propria SIM, offre tanti contenuti digitali esclusivi, con protagonisti calebrità e creatori di contenuti. Tra i contenuti offerti rientrano: Una serie tv di Maccio Capatonda L’academy di football diretta da Alessandro Del Piero Video-ricette esclusive firmate da Carlo Cracco Format di ricette per principianti con Paola Di Benedetto Vari contenuti con protagonisti star di TikTok e YouTube (tra cui Mattia Stanga e Valeria Vedovatti) Video-lezioni e ai tutorial per una formazione a 360° tra cui: come diventare un TikToker, imparare a suonare la chitarra, diventare un esperto di Excel, corsi di lingua straniera, make-up artist.

Elivision

Consente di visualizzare i contenuti video anche sullo schermo della propria tv, alla stregua di una piattaforma streaming, in maniera semplice e senza costi aggiuntivi. I clienti elimobile potranno accedervi direttamente dall’app Elisium.

Elicoin

È la moneta virtuale di elimobile, che si guadagna accumulando punti e permette agli utenti di usufruire di tanti vantaggi all’interno della community Elisium, come l’acquisto di contenuti esclusivi, docu-serie, virtual masterclass, live experience o anche di effettuare ricariche.

“$ELITE è il token ufficiale di Elimobile, la prima e unica società di telecomunicazioni ad integrare la tecnologia blockchain. Si tratta di un ottimo investimento sia per gli utenti, che possono costituire un wallet affidabile anche nel lungo periodo, sia per i creators che affiancandosi agli esperti di Elimobile potranno trasformare facilmente in NFT i loro contenuti ed ampliare le proprie possibilità di vendita grazie al Marketplace dedicato in cui è possibile acquistare i loro contenuti digitali. $ELITE è ad oggi il token ufficiale di Play to Earn e Metaverses.”

Run with Me

Con il servizio Run with Me, disponibile all’interno dell’app, gli utenti elimobile potranno accumulare elicoin correndo: verranno accreditati 10 elicoin per ogni chilometro di corsa, fino ad un massimo di 1500 elicoin al mese.

Servizio Concierge

Tramite il servizio Concierge, l’operatore mette a disposizione dei propri clienti un assistente personale che possa “esaudire” i desideri, tramite la pianificazione di cene, servizi per la casa, concerti o mostre, viaggi.

Tre offerte ricaricabili, di cui una con canone annuo

Al lancio, elimobile propone tre offerte ricaricabili, due con canone mensile e una con canone annuo, già acquistabili in preordine sul suo sito ufficiale, con spedizione (gratuita) della SIM a partire dal prossimo 16 maggio. È anche possibile effettuare la richiesta di portabilità del numero in fase di acquisto. Scopriamole nel dettaglio:

Elimobile Easy – 6,99€ al mese

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile o fissa, 100 SMS al mese verso tutti, 100 GB di traffico dati mensile fino al 31 agosto 2022 (per i clienti che attivano una SIM entro il 15 giugno 2022, in seguito diventeranno 50 GB al mese).

Elimobile Elite – 9,99€ al mese

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile o fissa, 100 SMS al mese verso tutti, 150 GB di traffico dati mensili fino al 31 agosto 2022 (per i clienti che attivano una SIM entro il 15 giugno 2022, in seguito diventeranno 120 GB al mese).

Elimobile Elite x12 – 95,99€ all'anno

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile o fissa, 100 SMS al mese verso tutti, 120 GB di traffico dati ogni mese.

Tutti e tre i piani, offrono l’accesso alla community Elisium, un bundle composto da 60 minuti di chiamate e 1 GB di traffico dati nei paesi dell’Unione Europea, i servizi di hotspot, avviso di chiamata, cambio tariffa gratuito, trasferimento di chiamata, e il servizio “Run with Me”.

Variano un po’ le soglie relative agli elicoin che vengono mensilmente accreditati, in caso di attivazione della ricarica automatica: dai 70 elicoin del piano Easy, si passa ai 100 elicoin dei due piani Elite (chi sceglie il piano mensile Elite avrà un bonus di 1000 elicoin in caso di acquisto dell’offerta entro il 15 giugno 2022).

Tra i due piani vi sono altre due differenze sui servizi accessori: a differenza del piano Easy, i due piani Elite offrono un maggior numero di contenuti gratuiti sulla piattaforma elisium; il piano Elite x12, inoltre, è l’unico a dare accesso al servizio Concierge.

Infine, se per le offerte con canone mensile è previsto un costo di attivazione della SIM, una tantum, di 9,99€, l’offerta con canone annuale non richiede nessun costo di attivazione. Una volta acquistata la SIM ricaricabile, basterà confermare i propri dati personali ed eseguire la video-identificazione; entro 24 ore, infine, la SIM sarà attiva.

Attraverso il sito dell’operatore, sarà possibile effettuare una ricarica utilizzando carte appartenenti ai circuiti VISA o MasterCard, in alternativa le stesse operazioni potranno essere effettuate anche dall’applicazione dedicata (non ancora disponibile) e, presto, anche presso bar e tabacchi autorizzati; i tagli di ricarica saranno da 5 euro, 10 euro, 15 euro, 50 euro e 100 euro.

Potete trovare maggiori dettagli e acquistare le offerte elimobile direttamente sul sito ufficiale del neonato operatore virtuale, raggiungibile tramite questo link.

