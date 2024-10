Per il terzo anno consecutivo, Iliad si è affermata tra le migliori aziende italiane in cui lavorare, conquistando un posto d’onore nella classifica “Italy’s Best Employers 2025”. La classifica, stilata da Statista in collaborazione con il Corriere della Sera, valuta in modo approfondito la soddisfazione dei dipendenti in diverse aziende italiane, prendendo in considerazioni vari aspetti dell’ambiente lavorativo, nonché delle condizioni d’impiego. Iliad non solo si è posizionata tra le prime 20 in Italia, ma ha anche mantenuto il primo posto nella categoria “Internet, IT e Telecomunicazione”, confermando il suo impegno nel creare un ambiente di lavoro stimolante.

Iliad, in un solo anno, è passata dalla 72esima alla 20esima posizione, un risultato eccellente che conferma il suo impegno centrato sulla trasparenza, sulla semplicità e sullo spirito di squadra. È chiaro che la responsabilità dell’azienda nel supportare i dipendenti attraverso la formazione continua, il benessere e le iniziative volte a promuovere l’uguaglianza, l’inclusione e la parità di genere sia il fulcro principale del suo successo.

Iliad ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano “solo” sei anni fa, nel 2018, ponendosi fin dal principio non solo l’obiettivo di rivoluzionare il mercato delle telecomunicazioni, ma anche di creare un impatto positivo a livello sociale. Con una grande sensibilità alla sostenibilità e all’innovazione, l’azienda mira a costruire un futuro più equo e digitale, coinvolgendo nel suo processo di crescita i suoi dipendenti.

L’attenzione di Iliad a temi come la qualità del servizio, l’efficienza energetica e l’inclusione riflette una visione aziendale che mette al centro le persone, non solo come utenti, ma anche come collaboratori essenziali per il successo del marchio.