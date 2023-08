NTMobile è l’applicazione di Nextus Telecom Srl che permette di gestire la SIM dell’operatore virtuale che si appoggia alla rete Vodafone.

Con l’app NTMobile è possibile tenere sotto controllo il proprio credito residuo, visualizzare la quantità di Minuti, SMS e Giga utilizzati e residui inclusi nell’offerta attiva, ricaricare la SIM in modo facile e sicuro, cambiare o acquistare nuove offerte e opzioni aggiuntive come minuti, SMS e GIGA extra.

L’app NTMobile è un’app completa per gestire la propria SIM

L’app offre la possibilità di ricaricare il credito della SIM con carta di credito o Paypal in modo semplice, veloce e sicuro, con la facoltà di scegliere importi da 5, 10, 20 o 50 euro.

Sono inoltre presenti una sezione con il consunto delle chiamate relativo agli ultimi 90 giorni e una scheda dedicata all’assistenza clienti con tutti i riferimenti del caso. Infine è possibile accedere alla scheda del proprio profilo.

L’app NTMobile è disponibile per Android gratuitamente. A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione basta Android 4.4 o versioni successive.

