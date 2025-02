Iliad vuole provare a portare dalla sua parte ancora più clienti e per farlo ha deciso di dare una svecchiata alle sue offerte a tempo, che per i prossimi giorni, precisamente per i prossimi 23, saranno ancora più convenienti grazie a delle condizioni migliori.

Quello che ha fatto l’operatore è stato aumentare i giga per la navigazione, sia in Italia che in Europa, mantenendo lo stesso costo mensile, perciò vien da sé che le offerte risultano molto più vantaggiose e ghiotte al pubblico; a parte questa, non ci sono state altre modifiche e le due offerte mantengono le condizioni delle precedenti.

Adesso abbiamo quindi Iliad Top 250 e Iliad Top 300 con le stesse e identiche condizioni fatta eccezione per il costo mensile e i giga a disposizione: includono rispettivamente, come anche i nomi suggeriscono, 250 e 300 GB di traffico dati Internet sotto rete 5G al costo di 9,99 e 11,99 euro al mese; attivarle è facile perché basta seguire le istruzioni sul sito di Iliad, raggiungibile con i link qua sotto.

Come attivare e condizioni di Iliad Top 250

minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali;

250 GB di traffico dati Internet da utilizzare sotto rete 5G;

13 GB di traffico dati Internet da utilizzare in roaming in Europa;

costo di 9,99 euro al mese.

Attiva Iliad Top 250 sul sito ufficiale

Come attivare e condizioni di Iliad Top 300

minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali;

300 GB di traffico dati Internet da utilizzare sotto rete 5G;

16 GB di traffico dati Internet da utilizzare in roaming in Europa;

costo di 11,99 euro al mese.

Attiva Iliad Top 300 sul sito ufficiale

Concludiamo ricordandovi che queste due sono delle offerte a tempo determinato e non è detto che ritornino in futuro con le medesime condizioni, perciò è bene approfittarne adesso se si è interessati, prima che il tempo a disposizione, di circa 23 giorni in questo momento, giunga al termine.