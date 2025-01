In attesa della fusione con Fastweb, annunciata dei giorni scorsi dopo l’acquisizione da parte di Swisscom, Vodafone si conferma il punto di riferimento del mercato italiano di telefonia mobile, grazie a una rete mobile in grado di garantire prestazioni eccellenti.

A ribadire il ruolo di primo piano dell’operatore è il barometro delle connessioni Internet mobile nPerf. L’indagine ha confermato la prima posizione dell’operatore che ha ottenuto un nPerf Score nettamente superiore a quello degli operatori rivali (Iliad, TIM, WINDTRE e Fastweb).

Sia nell’analisi globale che nel focus 5G, Vodafone si conferma leader del mercato. La rete mobile dell’operatore è la migliore in Italia e, in alcuni casi, il vantaggio con i diretti concorrenti, come per quanto riguarda la velocità in download in 5G, è enorme. Vediamo i dati.

Vodafone: la rete mobile migliore è sua

Vodafone si conferma leader del mercato di telefonia mobile in Italia, almeno per quanto riguarda le prestazioni. L’indagine di nPerf, che tiene conto dei test effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, chiarisce le ottime performance della rete dell’operatore che ha totalizzato un punteggio complessivo, nPerf Score, pari a 94.836 punti, superando anche il risultato ottenuto nel corso dell’indagine del 2023, chiusa con 94.540 punti.

Come evidenziato dalla tabella riportata qui di sotto, Vodafone ha ottenuto (per distacco) il punteggio più alto per quanto riguarda la velocità in download, con un valore medio di 117 Mbps, ed ha conquistato la prima posizione anche per la velocità in upload, con un valore di quasi 19 Mbps. Primo posto anche per la latenza: in questa categoria, con dato rilevato di 38,19 ms, Vodafone è l’unico operatore italiano a riuscire a scendere al di sotto dei 40 ms.

Anche le analisi sul web browsing e sullo streaming da YouTube, le altre due categorie che concorrono a determinare il punteggio nPerf Score, premiano Vodafone, che, quindi, riesce a conquistare la prima posizione in tutte e cinque le categorie analizzate. Complessivamente, Vodafone ha un vantaggio di oltre 9 mila punti sul secondo operatore (WINDTRE).

Il 5G di Vodafone è il più veloce

Anche il focus sul 5G premia il lavoro svolto da Vodafone nella creazione di un’infrastruttura di rete mobile in grado di garantire prestazioni ottimali. In questo caso, il divario è notevolissimo, soprattutto per quanto riguarda la velocità in download, categoria in cui Vodafone riesce a toccare quota 243 Mbps mentre il secondo operatore, TIM, si ferma a 167 Mbps.

Nell’analisi del 5G, Vodafone vince anche nelle altre categorie, risultando prima (anche se con un vantaggio meno marcato rispetto a quanto visto nella velocità in download) anche per velocità in upload, latenza e per le categorie di web browsing e streaming su YouTube. Di seguito i risultati dell’analisi sul 5G.

Ricordiamo che i risultati del barometro nPerf si basano su 596.912 test eseguiti dagli utenti in condizioni reali utilizzando l’applicazione nPerf disponibile su Android e iOS. Tramite il link in fonte potete accedere all’indagine completa, con tutti i dettagli relativi alle performance delle reti dei cinque operatori analizzati. Qui di sotto potete recuperare l’indagine del 2023.

Vodafone chiude l’indagine 2024 di nPerf saldamente al primo posto. Questo risultato conferma la qualità della rete che, nel corso dei prossimi mesi, entrerà a far parte del programma di integrazione legato alla nascita del nuovo operatore Fastweb + Vodafone (i brand Fastweb e Vodafone resteranno, però, indipendenti per il momento) che punta a diventare, in breve tempo, il riferimento del mercato, sia per la telefonia mobile che per la telefonia fissa.