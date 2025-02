Interessanti novità in arrivo per Galaxy Enhance-X con la One UI 7: per il momento si parte dalla serie Samsung Galaxy S25, ma arriveranno anche su tanti altri modelli con l’aggiornamento in arrivo (forse c’è ancora da aspettare qualche giorno). L’applicazione fotografica è stata rivista e mette a disposizione alcune delle sue funzionalità attraverso una suddivisione in moduli: vediamo come funziona.

Galaxy Enhance-X su One UI 7 diventa modulare: ecco le novità

Samsung ha annunciato tramite la community ufficiale sud-coreana l’arrivo di novità per Galaxy Enhance-X, applicazione del Galaxy Store studiata per migliorare le fotografie e le immagini attraverso l’intelligenza artificiale. Pensata per la modifica avanzata delle immagini, permette di ottenere miglioramenti nella nitidezza, nell’HDR, nella risoluzione e nella qualità generale, ma può anche rimuovere riflessi, ombre o ridurre fastidiose sfocature. L’app debuttò sulla serie Galaxy S22, ma in seguito la compatibilità fu rivista da Samsung. Dopo essere tornata sul Galaxy Store con la serie Samsung Galaxy S23, ha in seguito raggiunto tutti i modelli di fascia alta (e non solo) degli ultimi anni.

Consapevole che alcune delle funzionalità potrebbero ora risultare ridondanti, vista la sempre maggiore quantità di funzioni Galaxy AI integrate all’interno dell’app Galleria, Samsung sta introducendo un cambiamento. Galaxy Enhance-X sta accogliendo quella che il produttore chiama “Downloadable Feature“: alcune funzioni sono state separate dall’app e possono essere utilizzate attraverso il download di moduli separati.

In questo modo è possibile scaricare solo le funzioni (e quindi i moduli) di cui si ha bisogno, così che l’applicazione non occupi troppo spazio. Attualmente le uniche funzioni “scorporate” sono Shift fotocamera e Guida del cielo, ma in futuro se ne aggiungeranno altre. Shift fotocamera consente di modificare l’angolazione verticale di un’immagine: utilizzando la funzione si può correggere la composizione verticale dello scatto per migliorare l’aspetto delle immagini. Guida del cielo è invece utile per le foto del cielo stellato e per scovare le costellazioni.

Questa nuova versione di Galaxy Enhance-X è in distribuzione a partire dalla Corea del Sud ed è compatibile al momento solo con la serie Samsung Galaxy S25, dotata di One UI 7. Come specificato sulla community ufficiale, in seguito all’aggiornamento ad Android 15 sarà compatibile anche con le serie Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy Tab S9 e Galaxy Tab S8, e con Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Tab S10+ e Galaxy Tab S10 Ultra.

L’app Galaxy Enhance-X è disponibile al download sul Galaxy Store.