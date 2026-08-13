La Now Bar è arrivata sui Samsung a partire dalla One UI 7.0, e con il passare dei mesi e delle versioni (One UI 8.0, 8.5 e 9.0) ha allargato le sue potenzialità e la compatibilità con le app di terze parti. Avrete notato che la lista di app compatibili rimane piuttosto limitata, ma presto se ne aggiungerà una nuova: si tratta di Aviate, un’app pensata per rimanere aggiornati su ogni volo con lo stato in tempo reale.

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La Now Bar si prepara ad accogliere Aviate, la nuova app per viaggiatori

La Now Bar è un elemento dell’interfaccia di Samsung che mostra le attività in corso sullo smartphone: permette di tenere sempre sott’occhio timer, sveglie, lettore multimediale, le indicazioni di Google Maps, lo stato delle registrazioni, i dati di Samsung Health, i risultati sportivi e non solo. È stata introdotta a partire dalla One UI 7.0, ma con le versioni successive ha accolto vari miglioramenti e ampliato la compatibilità con le app di terze parti.

La lista di queste ultime rimane al momento piuttosto limitata, ma è destinata ad allargarsi entro la fine del mese: in arrivo c’è il supporto ad Aviate, una nuova applicazione che consente di monitorare i voli in tempo reale. L’app a disposizione sul Google Play Store può risultare la compagna ideale per chi viaggia spesso: oltre a offrire gli aggiornamenti sui voli, offre notifiche su cambi di gate, ritardi e quant’altro, permette di archiviare le carte d’imbarco, consultare mappe interattive dei terminal, tenere traccia delle statistiche di viaggio e tanto altro.

L’arrivo di Aviate nella lista delle app compatibili con la Now Bar di Samsung è stato annunciato direttamente dagli sviluppatori su X: in base a quanto riferito, l’app dovrebbe aggiungersi all’elenco nelle impostazioni entro la fine di questo mese a partire dalla One UI 7.0. Per consultare i servizi compatibili e attivarli o disattivarli, potete andare in “Impostazioni > Schermata di blocco e AOD > Now bar > Notifiche live > Vedi tutto“.

Per il momento non è ancora possibile mostrare degli screenshot: gli sviluppatori stanno apportando le ultime correzioni che saranno disponibili nella versione 1.2.0. Se nel frattempo volete provare Aviate, potete scaricarla seguendo il badge qui in basso verso il Google Play Store. Il download è gratuito, ma è disponibile una versione Pro con funzionalità aggiuntive sbloccabili tramite abbonamento (annuale o a vita) o tramite Pass Pro (di una, due o tre settimane).

Quali altre app vi piacerebbe poter vedere sulla Now Bar del vostro Samsung?