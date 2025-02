Anche quest’oggi parliamo di Gemini, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale Made by Google che, giorno dopo giorno, si conferma uno dei progetti più attivamente sviluppati da Google.

Dopo avere avviato il rilascio di nuovi modelli sperimentali all’interno dell’app e aver annunciato su X una maggiore disponibilità del modello con Deep Research, nelle ultime ore il team di sviluppo ha iniziato a testare due piccole novità piuttosto utili, che investono l’app per Android dell’assistente. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Google elimina un passaggio per scrivere a Gemini

Non è la prima volta che il colosso di Mountain View apporta modifiche all’app di Gemini per migliorarne l’usabilità e velocizzare le interazioni con l’assistente: dopo la possibilità di includere file dal dispositivo e file da Google Drive direttamente dall’overlay dell’assistente (prima era possibile solo da dentro l’app), è in distribuzione un’altra modifica per velocizzare l’interazione con il chatbot.

Nello specifico, Google sta facendo in modo che, quando si accederà all’app di Gemini, si aprirà automaticamente anche la tastiera: in questo modo l’utente potrà immediatamente iniziare a digitare senza dovere selezionare il campo di testo. D’altronde, la maggior parte degli utenti apre l’app proprio per scrivere all’assistente.

Il campo di testo, come avviene già ora quando si apre la tastiera, verrà spostato in alto per far posto alla tastiera; rimarranno a disposizione dell’utente i pulsanti “+” (per aggiungere una foto o un file alla conversazione), microfono (per fare una domanda tramite input vocale) e Live (per avviare la conversazione in tempo reale con il chatbot). Non cambiano gli altri elementi dell’interfaccia.

Gemini Live: “parla di questo” sarà disponibile anche in app

L’altra novità in arrivo investe Gemini Live, funzionalità di cui vi abbiamo parlato pochi giorni fa per via del nuovo design delle notifiche, simile a quello delle chiamate in corso.

Nel mese di gennaio, durante l’annuncio dei Galaxy S25, Big G ha fatto sapere che Gemini Live avrebbe imparato a conversare anche su immagini, video di YouTube e file, diventando decisamente più versatile.

Sappiamo già che questa funzionalità, supportata al momento solo dai Galaxy S25 e dai Pixel 9, si arricchirà presto con “Talk Live about screen” (parla con Live sulla schermata), che permette di avviare una conversazione in tempo reale con l’assistente a partire da una schermata direttamente dall’overlay dell’assistente (quello che si richiama da qualsiasi schermata).

La novità di giornata, suggerita dai colleghi di 9to5Google, investe l’app di Gemini e non l’overlay: quando aggiungeremo una immagine o un file tramite il tasto “+”, sopra il campo di testo (e l’anteprima dell’immagine/file) comparirà il nuovo pulsante “Parla con Live su questo”.

Come scaricare o aggiornare l’app dell’assistente IA di Google

Gemini è disponibile ufficialmente in Italia sia come Web App (al sito https://gemini.google.com/app) che come “app” per dispositivi Android (è sempre parte di app Google, alla pari di Google Assistant), con la pagina dell’app sul Google Play Store che è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Al netto del collegamento alla funzionalità è bene verificare che sul vostro dispositivo sia installata la più recente versione di App Google che, come detto, è il vero “contenitore” dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View: per farlo, basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, ancora, su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la presenza di un aggiornamento.

Le due novità appena discusse sono attualmente circoscritte a pochi beta tester (parliamo di rilascio graduale) che eseguono la versione 16.4.36 beta di App Google. Non sappiamo quando verranno effettivamente rese disponibili a tutti.