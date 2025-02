Google Gemini sta per accogliere un piccolo passo avanti che farà sicuramente piacere ai frequenti utilizzatori, soprattutto quelli soliti sfruttare la schermata in sovrimpressione: quest’ultima si adeguerà presto a quella presente all’interno dell’applicazione, che consente già di allegare rapidamente file, anche presi dal cloud di Google Drive.

Una novità in arrivo per Google Gemini per velocizzare gli allegati

All’interno dell’app Google Gemini si può premere il tasto “+” nella barra inferiore per allegare immagini (scattate al momento con la Fotocamera o prese dalla galleria), file locali oppure file presi da Google Drive, così da “discuterne” con il chatbot (per riassunti o domande) e l’intelligenza artificiale. Nell’overlay, ossia nella schermata che compare in sovrimpressione richiamando l’assistente AI, si può fare solo una parte di queste operazioni.

In quest’ultima, premendo il “+” appare un menu compatto per aggiungere immagini dalla galleria o dalla Fotocamera, ma non per selezionare altri file salvati oppure file caricati nel cloud di Google Drive. Questi due screenshot mostrano le funzioni attuali e sottolineano le differenze tra l’overlay e l’applicazione.

Le cose sono destinate a cambiare presto: AssembleDebug (via Android Authority) è riuscito ad attivare funzionalità aggiuntive a partire dalla versione 16.4.35 beta dell’App Google, segno che nelle prossime settimane dovrebbero allargarsi a tutti gli utenti.

Come possiamo vedere negli screenshot qui in basso, sono comparse le voci dedicate ai file e a Google Drive anche nella schermata in sovrimpressione. Una modifica che va a pareggiare le funzionalità offerte all’interno dell’app e che può velocizzare l’utilizzo del chatbot per determinati compiti, visto che fa saltare un passaggio. Si tratta del secondo cambiamento riguardante Gemini di cui vi parliamo oggi, dopo la novità sulle notifiche di Gemini Live.

La novità non è ancora in distribuzione per gli utenti, ma dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Per provare cambiamenti di questo tipo con un po’ di anticipo potete iscrivervi al programma beta dell’App Google: potete farlo tramite il Google Play Store seguendo questo link.