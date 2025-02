Nella giornata di ieri, Alphabet ha diffuso i risultati finanziari del quarto trimestre del 2024 e, come di consueto, queste informazioni sono state accompagnate dalle osservazioni del CEO (di Alphabet e Google) Sundar Pichai, che ha fatto la solita panoramica sulla situazione del colosso di Mountain View e ha svelato alcune novità in arrivo per Gemini.

Le più interessanti riguardano le funzionalità di Project Mariner, che verranno implementate nell’app dell’assistente IA già nel 2025. Purtroppo, sembra che Big G abbia spazio di manovra per l’implementazione di annunci pubblicitari all’interno del chatbot. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Il Q4 del 2024 di Google è trainato dall’intelligenza artificiale

Come anticipato in apertura, la giornata di ieri è stata caratterizzata dalla diffusione dei risultati finanziari del quarto trimestre 2024 di Alphabet e Google. Come fa sapere il CEO Sundar Pichai, è stato un trimestre molto solido, trainato dall’intelligenza artificiale e tutto ciò che ruota attorno ad essa, sempre più centrale nei progetti del colosso di Mountain View:

Abbiamo registrato un altro trimestre solido nel quarto trimestre, trainati dalla nostra leadership nell’IA e dal nostro approccio full stack unico. Stiamo facendo progressi significativi nel computing, nelle capacità dei modelli e nell’aumento dell’efficienza.

Stiamo rilasciando rapidamente miglioramenti di prodotto e stiamo riscontrando un ottimo slancio nell’utilizzo da parte di consumatori e sviluppatori.

E stiamo spingendo le prossime frontiere, dagli agenti di IA, al ragionamento e alla ricerca approfondita, fino a video all’avanguardia, quantum computing e altro ancora. L’azienda ha un ottimo ritmo e una grande cadenza: costruisce, testa e lancia prodotti più velocemente che mai. Questo si sta traducendo in utilizzo dei prodotti, crescita dei ricavi e risultati. Nella Ricerca, le Panoramiche IA sono ora disponibili in oltre 100 paesi. Continuano a guidare una maggiore soddisfazione e utilizzo della ricerca. Nel frattempo, “Cerchia e cerca” è ora disponibile su oltre 200 milioni di dispositivi Android. Nel Cloud e YouTube, all’inizio del 2024 avevamo detto che prevedevamo di chiudere l’anno con un fatturato annuo combinato di oltre 100 miliardi di dollari. Abbiamo raggiunto questo obiettivo e abbiamo chiuso l’anno con un tasso di esecuzione di 110 miliardi di dollari. Siamo ben posizionati per una continua crescita. Quindi oggi, fornirò un aggiornamento sui nostri progressi nell’IA e su come sta migliorando i nostri prodotti principali per i consumatori. Quindi, toccherò Cloud, YouTube, Piattaforme e Dispositivi e Waymo.

Di seguito non entreremo nel dettaglio su tutto ciò che è stato discusso durante la teleconferenza per la diffusione dei risultati finanziari del Q4 2024 di Google e Alphabet, concentrandoci piuttosto su alcuni dettagli molto interessanti.

Prima di andare oltre, qualora siate interessati a consultare l’intero report, con annesse le osservazioni del CEO Sundar Pichai, vi rimandiamo al post dedicato, pubblicato sul blog ufficiale The Keyword.

Alcuni aspetti di Project Mariner arriveranno nell’app Gemini entro fine 2025

Tra gli argomenti più interessanti toccati dal CEO di Google, ce n’è uno che riguarda Gemini, l’assistente digitale basato sull’intelligenza artificiale, che si conferma uno dei “prodotti” di punta dell’azienda.

Lo scorso dicembre, il colosso di Mountain View ha annunciato Gemini 2.0, la seconda generazione della famiglia di modelli IA targati Google che si è subito concretizzata con l’implementazione del modello 2.0 Flash all’interno dell’app e con l’annuncio successivo del modello 2.0 Flash Thinking, in grado di spiegare il proprio ragionamento.

Con l’annuncio di Gemini 2.0, Big G ha parlato anche di Project Mariner un prototipo avanzato di “agente IA” integrato all’interno di un browser Web che può comprendere e ragionare sulle informazioni presenti a schermo (elementi come testo, codice, immagini e moduli compilabili), interagendo con la schermata scorrendo, cliccando e digitando.

Attualmente, il prototipo è disponibile (in fase di test) come estensione per Google Chrome (nella versione desktop): per ottenerlo è necessario “superare” un test d’idoneità che Google sottopone per l’ingresso nella lista dei tester “fidati”. Il seguente video mostra una demo delle potenzialità di Project Mariner.

Tornando al presente, Sundar Pichai ha affermato che Google si afferma di vedere le potenzialità di Project Mariner (almeno alcune) e di Project Astra (condivisione dello schermo e streaming video con l’assistente) verranno implementate all’interno dell’app di Gemini già entro la fine del 2025.

Facendo fede a quanto comnuicato da Google durante il Galaxy Unpacked 2025 di Samsung, i primi smartphone Android che potranno contare sulle potenzialità di Project Astra saranno i Samsung Galaxy S25 e i Google Pixel 9; resta da capire come, invece, verranno implementate le capacità di Project Mariner.

Gli annunci pubblicitari potrebbero presto sbarcare anche in Gemini

Oggi Gemini è disponibile senza annunci pubblicitari, facendo una semplice distinzione tra gli utenti “standard” e gli utenti abbonati ad Advanced che possono godere di svariate funzionalità esclusive (come l’accesso ai modelli Pro, incluso quello per le ricerche approfondite).

Un analista della società di servizi finanziari Wells Fargo ha interrogato il CEO di Google e Alphabet sulla questione (via The Verge), chiedendogli se l’azienda stia cercando di capire l’eventuale potenziale che potrebbe sprigionare l’introduzione di una componente pubblicitaria all’interno dell’app.

Sundar Pichai ha risposto che al momento l’azienda si sta concentrando esclusivamente sui due “livelli” che conosciamo oggi (standard e Advanced) ma che, al contempo, l’azienda ha “idee piuttosto interessanti” per implementare gli annunci pubblicitari nativi all’interno dell’app.

Sempre il CEO sottolinea che Google abbia sempre cercato di dare la priorità all’esperienza utente, pur riconoscendo che la pubblicità sia stata un aspetto importante della loro strategia.

Quindi sì, Google pensa a come far “fruttare” Gemini per guadagnare qualcosa anche dagli utenti “standard”, un po’ come avviene per YouTube e YouTube Premium: sembra però scongiurato l’arrivo degli annunci pubblicitari nativi già nel corso del 2025.