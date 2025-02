Su Samsung Galaxy S25 Ultra la S Pen è integrata attraverso il consueto alloggiamento, similmente al predecessore e contrariamente a come abbiamo visto qualche anno fa su Galaxy S21 Ultra. Questo non significa che non sia possibile perderla (o romperla), ma niente paura: attraverso il Samsung Shop Online (e non solo) è possibile acquistarne un’altra. Vediamo quanto costa e se ci sono cambiamenti rispetto al modello 2024, vista l’assenza del Bluetooth.

Quanto costa la S Pen di Samsung Galaxy S25 Ultra

Come abbiamo visto, la S Pen di Samsung Galaxy S25 Ultra ha lasciato per strada alcune funzionalità: il pennino di quest’anno è infatti privo di connettività Bluetooth, e di conseguenza non offre funzioni come le Air Gesture, il controllo della fotocamera e i controlli di riproduzione multimediale a distanza. Qualora ve lo stiate chiedendo: no, non è possibile acquistare la S Pen di Galaxy S24 Ultra e utilizzarla su S25 Ultra per ovviare alle mancanze del nuovo modello.

Samsung ha dichiarato che dietro la decisione di rimuovere il supporto Bluetooth vi è la scarsa adozione da parte degli utenti, ma com’è logico non tutti sembrano contenti: la pagina di acquisto sul sito ufficiale è già stata “bombardata” di recensioni da 1 stella che esprimono disappunto al riguardo.

La rimozione della connettività Bluetooth e di alcune funzionalità non sembra aver intaccato il prezzo di vendita della S Pen. Il pennino di Samsung risulta acquistabile tra gli accessori di Galaxy S25 Ultra nelle colorazioni Black (in realtà grigia col “tappino” nero), Light Gray e Light Silver (sempre grigie, ma con tonalità diverse in linea con quelle dello smartphone), ma il listino è rimasto lo stesso dello scorso anno. Se dovrete sostituire la S Pen del vostro Samsung Galaxy S25 Ultra dovrete comunque sborsare 59,90 euro: questo è infatti il prezzo consigliato proposto dal produttore sul Samsung Shop Online.

Un prezzo non proibitivo per un accessorio ufficiale, però alcuni si sarebbero aspettati una cifra più bassa, vista la mancanza del Bluetooth. Insomma, state comunque attenti a non perdere la vostra S Pen. Se volete dare un’occhiata alla pagina dedicata all’acquisto sul Samsung Shop Online potete seguire uno dei link qui in basso.