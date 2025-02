Lo scorso anno Samsung ha lanciato un nuovo sensore fotografico, il Samsung ISOCELL HP9 da 200 megapixel e in tanti pensavano che sarebbe stato implementato in Samsung Galaxy S25 Ultra, cosa che però non è avvenuta.

La scelta del colosso coreano è stata accolta con un po’ di critiche da molti dei futuri acquirenti di questo smartphone, che può contare comunque su un nuovo sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e in queste ore il popolare leaker Ice Universe su X ha fornito alcuni interessanti dettagli sulle ragioni che avrebbero spinto Samsung a non usare il sensore HP9.

Samsung Galaxy S25 Ultra e la scelta della fotocamera

A dire del leaker, alla base della scelta di Samsung vi sono ragioni di design: il sensore ISOCELL HP9 è più spesso di Samsung Galaxy S25 Ultra e ciò significa che, a meno che il produttore coreano non decida di abbandonare quello che è l’attuale design per puntare su una soluzione molto più ingombrante, sensori di questo tipo non saranno mai usati.

Sempre secondo Ice Universe, la scelta di altri produttori di dotare i rispettivi modelli Ultra di sensori dalle dimensioni generose (con inevitabili “ringonfiamenti” nella zona del comparto fotografico) non sarebbe in grado di ripagare in termini di vendite.

In sostanza, il probabile successo di Samsung Galaxy S25 Ultra avrebbe potuto essere messo a rischio da un comparto imaging particolarmente ingombrante e il colosso coreano avrebbe preferito non tralasciare l’aspetto del design, pur dotando il suo smartphone di punta di una soluzione in grado di garantire scatti di grande qualità.

Nei prossimi mesi scopriremo se i dati delle vendite di Samsung Galaxy S25 Ultra daranno ragione al produttore.