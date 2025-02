Ora che la serie Samsung Galaxy S25 ha fatto il proprio esordio ufficiale sul mercato, vanno moltiplicandosi in Rete gli approfondimenti dedicati ai nuovi smartphone del colosso coreano.

Nelle scorse ore il popolare YouTuber JerryRigEverything è tornato ad occuparsi di Samsung Galaxy S25 Ultra e, dopo il video dedicato alla resistenza di alcuni giorni fa, è arrivato il momento di un più classico teardown.

Samsung Galaxy S25 Ultra in un interessante video teardown

Prima di proseguire, ricordiamo quelle che sono le principali caratteristiche del nuovo smartphone di punta di Samsung (la scheda tecnica completa la potete trovare qui):

display Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

12 GB di RAM

256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria di archiviazione

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel

batteria da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica cablata da 45 W e alla ricarica wireless

Il video di JerryRigEverything mette in evidenza una curiosità già emersa alcuni giorni fa: S Pen di Samsung Galaxy S25 Ultra ha un piccolo slot per la ricarica della batteria anche se questo accessorio (a differenza di quello usato in Samsung Galaxy S24 Ultra) non ha una batteria.

Se siete curiosi di scoprire come il team di ingegneri di Samsung sia riuscito a includere tutte le componenti di Samsung Galaxy S25 Ultra all’interno della sua scocca o quali siano i passaggi principali da seguire per procedere all’apertura dello smartphone, non vi resta altro da fare che mettervi comodi e avviare la riproduzione del seguente video.

Samsung non ha nascosto di avere grandi aspettative per il suo nuovo modello di punta e sarà interessante scoprire quale sarà l’accoglienza ad esso riservata dagli utenti.