Adesso che la serie Samsung Galaxy S25 è stata presentata ufficialmente e in attesa dell’esordio ufficiale sul mercato, in programma all’inizio del prossimo mese, in Rete si andranno moltiplicando gli approfondimenti dedicati alle caratteristiche hardware e funzionalità dei nuovi smartphone del colosso coreano.

Senza dubbio il più interessante tra i tre nuovi modelli è Samsung Galaxy S25 Ultra, che può contare su una dotazione tecnica migliore e su S Pen, il tanto amato pennino che però sembra avere perso qualche funzione rispetto a quello della precedente generazione.

Samsung Galaxy S25 Ultra perde qualche funzione

Con Samsung Galaxy S24 Ultra il produttore usa una speciale connessione Bluetooth Low Energy per associare la S Pen al telefono e tale soluzione abilita funzionalità come Air Actions, grazie a cui gli utenti hanno la possibilità di controllare varie funzioni, come l’apertura di app, la navigazione tra le immagini e l’utilizzo del pennino come otturatore remoto per scattare foto.

Così come già anticipato da alcune indiscrezioni, con Samsung Galaxy S25 Ultra il colosso coreano ha deciso di rimuovere la connettività Bluetooth per S Pen e, pertanto, queste funzionalità non sono più disponibili sul nuovo modello di punta dell’azienda.

A dire del produttore, alla base della decisione di rimuovere il supporto Bluetooth vi è la scarsa adozione da parte degli utenti, che peraltro adesso hanno anche altre opzioni per controllare da remoto lo smartphone, come gli smartwatch o Samsung Galaxy Ring.

L’aspetto positivo è che la mancanza del supporto Bluetooth porta con sé alcuni vantaggi: avendo meno componenti al suo interno, infatti, la S Pen non necessita più di una batteria ed è più leggera e semplice.

Sarà interessante scoprire come gli utenti accoglieranno questa limitazione.