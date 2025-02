Un po’ in anticipo rispetto al solito, Google ha avviato il rilascio del nuovo aggiornamento mensile di febbraio 2025, un aggiornamento che non va a introdurre nuove funzionalità su tutti gli smartphone della gamma Pixel ancora supportati (per le novità dovremo attendere il nuovo aggiornamento trimestrale di Android 15 che arriverà a marzo).

Il focus dell’aggiornamento, come testimonia un changelog piuttosto scarno, è la risoluzione di bug e l’implementazione delle nuove patch di sicurezza. Scopriamo tutti i dettagli e come aggiornare i Pixel supportati.

Google Pixel: arrivano le patch di febbraio 2025

Come anticipato in apertura, il primo martedì di febbraio è stato scelto da Google per avviare ufficialmente il rilascio dell’aggiornamento di febbraio 2025 su tutti i dispositivi compatibili della gamma Pixel.

Il nuovo aggiornamento, che ha un peso di poco inferiore ai 32 MB su Google Pixel 8 Pro, è in distribuzione tramite le build AP4A.250205.002 e implementa le patch di sicurezza di febbraio 2025: per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul portale source di Android.

Le note di rilascio

Di seguito riportiamo le note di rilascio del nuovo aggiornamento mensile distribuito da Google per i suoi Pixel.

L’aggiornamento di febbraio 2025 include risoluzione di bug e miglioramenti per gli utenti Pixel – guarda sotto per i dettagli. Audio

Risolto un problema di Android Auto con l’uscita audio in determinate condizioni *[1] Bluetooth

Risolto un problema che occasionalmente impediva la connessione con determinati dispositivi o accessori Bluetooth*[2] Le correzioni sono disponibili per tutti i dispositivi Pixel supportati salvo diversamente indicato di seguito. Alcune correzioni potrebbero essere specifiche di determinati operatori e/o regioni.

*[1] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold

*[2] Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold



Come aggiornare i Pixel supportati

Le nuove patch di sicurezza di febbraio 2025 sono disponibili via OTA (con distribuzione graduale) e sotto forma di factory image per gli smartphone del gigante di Mountain View supportati:

Per verificare la presenza dell’aggiornamento, basta seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema” e, nel caso in cui lo smartphone non abbia già rilevato la presenza del nuovo aggiornamento, effettuare un tap su “Cerca aggiornamenti” (potrebbero volerci alcune ore prima che sia effettivamente disponibile per tutti).

State tranquilli nel caso in cui non vi fosse ancora arrivata la notifica del nuovo aggiornamento sul vostro smartphone Pixel perché nelle prossime ore o al massimo entro un paio di giorni l’update raggiungerà tutti i dispositivi compatibili.

Comunque, qualora non voleste aspettare, potete sempre procedere a installarlo manualmente servendovi della factory image o del pacchetto OTA specifico per il vostro modello. I file da scaricare per l’eventuale installazione manuale dell’aggiornamento sono disponibili dai link qui sotto.

Factory Image – File OTA