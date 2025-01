WhatsApp è senza dubbio una delle app più apprezzate e utilizzate dagli utenti nel vasto panorama di software dedicati alla messaggistica su Android, motivo per cui il team di sviluppatori dedicato si prodiga costantemente nel miglioramento del software offerto ai propri utenti attraverso l’implementazione di diverse novità.

L’app in questione riceve ciclicamente tutta una serie di nuove funzioni, negli ultimi tempi tanto per fare qualche esempio abbiamo visto un’interfaccia riprogettata per la gestione delle liste delle chat, l’introduzione in fase di test di una nuova barra inferiore per la condivisione rapida su altre app, ma abbiamo anche visto come la versione Beta dell’app abbia reso più semplice l’avvio delle chat vocali di gruppo, o ancora come sia stata introdotta un’utile informazione per i gruppi.

Oggi invece, vediamo come una funzionalità già intravista nelle prima fasi di sviluppo stia ora diventando disponibile per alcuni utenti nel canale Beta dell’app.

WhatsApp Beta permette ora di creare e condividere eventi anche nelle chat individuali

Alcuni di voi potrebbero ricordare come, a inizio gennaio, avessimo visto insieme come fosse in sviluppo una nuova funzionalità per portare la creazione di eventi all’interno delle chat individuali; la funzione in questione infatti finora era limitata ai gruppi delle community e a quelli standard.

Nelle ultime ore, i colleghi di wabetainfo hanno individuato nell’ultima versione disponibile di WhatsApp Beta per Android, la 2.25.3.6, la possibilità per alcuni utenti di creare e condividere eventi anche nelle chat individuali.

Per quanto di primo acchito possa sembrare cosa di poco conto, in realtà l’implementazione di questa nuova funzione può risultare molto comoda in diversi frangenti: dall’organizzazione di appuntamenti e promemoria personali, alla pianificazione di riunioni, ma anche per impostare promemoria per attività importanti o coordinare impegni personali senza dover ricorrere ad app di calendario di terze parti.

La funzionalità offre le stesse opzioni disponibili nelle chat di gruppo, ad esempio è prevista la possibilità di specificare una posizione per gli incontri di persona, così come è possibile collegare l’evento a una chiamata audio o video, o ancora il ricevente può scegliere di accettare o meno un evento.

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Per essere sicuri di non perdervi nessuna delle novità implementate nelle ultime versioni di WhatsApp, il consiglio è quello di mantenere il software costantemente aggiornato; per farlo potete controllare l’eventuale disponibilità di update direttamente dal Google Play Store utilizzando il badge sottostante.

Qualora invece foste intenzionati a testare con mano e in anteprima tutte le novità in fase di sviluppo, potete prendere in considerazione il passaggio al canale beta di WhatsApp, seguendo le indicazioni riportate nella nostra guida.