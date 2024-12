Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messagistica istantanea, introducendo nuove funzioni e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza che possa essere sempre più ricca di possibilità di personalizzazione.

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.24.25.22.

Ancora novità per WhatsApp Beta

Lo scorso anno il team di WhatsApp ha lanciato le chat vocali per i grandi gruppi, ossia una soluzione che consente di unirsi ad una chiamata di gruppo e parlare senza avvisare gli altri tramite uno squillo ma con una una notifica push silenziosa.

Pare che gli sviluppatori stiano testando pubblicamente nuovi miglioramenti per le chat vocali di gruppo e con la versione 2.24.25.22 beta ne abbiamo un esempio.

Alcuni utenti beta hanno la possibilità di provare una nuova funzionalità per avviare rapidamente una chat vocale all’interno dei loro gruppi: se fino a questo momento dovevano aprire la schermata informativa della chat di gruppo o selezionare l’azione dalla barra delle applicazioni in alto per avviare una chat vocale, adesso possono sfruttare un pulsante di azione mobile posizionato sopra il pulsante di invio del messaggio.

Inoltre, alcuni utenti possono anche avviare una chat vocale scorrendo verso l’alto la conversazione all’interno di un gruppo (nel momento in cui viene completato il gesto, la chat vocale inizierà automaticamente).

Al momento non vi sono informazioni su quando tali novità potrebbero essere messe a disposizione di tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci sul nostro canale ufficiale su WhatsApp