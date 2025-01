Continuiamo a seguire con interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più accattivante e personalizzabile.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.25.3.2.

WhatsApp migliora il supporto all’intelligenza artificiale

Nelle scorse settimane è emerso che il team di sviluppatori è al lavoro su una scheda dedicata alle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale (dovrebbe prendere il posto di quella relativa alle comunità), attraverso la quale gli utenti potranno avere accesso diretto ai vari strumenti IA per la produttività, la creatività e l’intrattenimento.

Grazia alla versione 2.25.3.2 di WhatsApp Beta per Android scopriamo che gli sviluppatori sono al lavoro anche su una schermata di benvenuto per la scheda dedicata alle funzioni IA.

In pratica, questa schermata di benvenuto dovrebbe contenere un testo introduttivo che spiega lo scopo e la funzionalità della nuova scheda, in modo da aiutare gli utenti a prendere confidenza con le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Inoltre, dovrebbe essere incluso un pulsante in evidenza, che avrà il compito di consentire agli utenti di iniziare a esplorare i chatbot forniti da Meta e quelli sviluppati da creatori terzi.

Pare, infine, che il team di WhatsApp stia valutando anche la possibilità per gli utenti di creare propri chatbot IA personalizzati.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale novità sarà implementata per tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare app di messaggistica, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

