WhatsApp sta lavorando a una funzionalità per condividere messaggi e contenuti multimediali direttamente con altre app. A breve gli utenti potranno inoltrare rapidamente i contenuti direttamente ad altre applicazioni, tra cui Instagram e Facebook.

Alcuni utenti dell’ultima versione beta di WhatsApp per Android ora possono testare una nuova barra inferiore per la condivisione rapida su altre app. Selezionando un messaggio, una foto, un video o una GIF, agli utenti verrà presentata l’opzione di pubblicarli immediatamente come una storia su Instagram o Facebook senza dover scaricare foto e video ricevuti dalle loro chat e gruppi.

WhatsApp prova a migliorare la condivisione con altre app

WhatsApp sta lavorando per includere anche altre piattaforme popolari. Ad esempio, se il contenuto inoltrato è un aggiornamento da un canale WhatsApp, l’app genererà un collegamento univoco per l’aggiornamento del canale selezionato che potrà essere condiviso su altre piattaforme.

WhatsApp sta inoltre pianificando di espandere l’inoltro di contenuti a X e Snapchat, tuttavia nella nuova interfaccia ci sarà anche un’opzione “Altro” che consentirà agli utenti di inoltrare contenuti a un’ampia varietà di applicazioni oltre a quelle direttamente integrate.

Quasta novità è attualmente disponibile per alcuni utenti che eseguono la versione 2.24.25.20 di WhatsApp beta per Android disponibile tramite Google Play Store e dovrebbe essere distribuita più ampiamente in un futuro aggiornamento dell’app.

