Non si arresta la corsa di WhatsApp verso il perfezionamento dei suoi canali. L’ultima beta dell’app di messaggistica più famosa al mondo ci svela una ghiotta novità che farà felici creator e follower: sta per arrivare la possibilità di arricchire i sondaggi con le immagini.

WhatsApp fa sul serio: i sondaggi nei canali stanno per diventare più accattivanti che mai

A scoprire questa interessante novità sono i sempre attenti colleghi di WABetaInfo, che hanno scovato la feature nella versione 2.25.1.17 beta per Android. Si tratta di un’evoluzione naturale dei sondaggi nei canali, introdotti esattamente un anno fa, che promette di rendere l’esperienza di voto molto più coinvolgente.

Ma come funzionerà questa novità? In sostanza, gli amministratori dei canali potranno allegare un’immagine a ciascuna opzione del sondaggio.

C’è però un piccolo “ma”: una volta che decidete di inserire una foto per un’opzione, dovrete necessariamente farlo anche per tutte le altre. Una scelta comprensibile che garantisce uniformità nell’esperienza di voto e evita squilibri nella presentazione delle alternative.

La novità si rivelerà particolarmente preziosa per tutti quei canali che trattano argomenti dove il supporto visivo fa la differenza: moda, design, architettura, food, travel e chi più ne ha più ne metta.

Finalmente si potrà chiedere un parere agli iscritti mostrando direttamente l’oggetto della discussione, senza dover rimandare a link esterni o descrizioni testuali che potrebbero risultare poco immediate.

Per il momento WhatsApp ha deciso di testare questa funzionalità solo nei canali, probabilmente per valutarne l’impatto e raccogliere feedback prima di un eventuale rilascio più ampio. Non è da escludere che in futuro la possibilità di aggiungere foto ai sondaggi possa estendersi anche alle chat di gruppo o persino alle conversazioni private: ad esempio, sarebbe utilissimo per decidere cosa ordinare per cena con gli amici.

Al momento la funzione è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile nemmeno per i beta tester. Come sempre in questi casi, non abbiamo una data precisa per il rilascio, ma vi terremo aggiornati non appena ci saranno novità concrete.

È interessante notare come WhatsApp stia puntando molto sui canali, trasformandoli gradualmente in una piattaforma sempre più ricca e versatile. Prima i sondaggi anonimi (ricordiamo che nemmeno gli admin possono vedere chi ha votato cosa), ora le immagini.

Nel frattempo, se volete provare in anteprima le ultime novità di WhatsApp, potete iscrivervi al programma beta attraverso il Google Play Store (alla fine di questo articolo trovate tutti i passaggi da seguire). Ma ricordate: le versioni beta possono essere instabili e alcune funzioni potrebbero non funzionare come previsto. Gli smanettoni sono avvisati.

WhatsApp raddoppia: in arrivo anche gli eventi nelle chat private

Ma le novità per WhatsApp non finiscono qui. Nella stessa versione beta 2.25.1.18 per Android è emersa un’altra interessante funzionalità in sviluppo: la possibilità di creare eventi direttamente nelle chat individuali.

Finora la creazione di eventi era limitata ai gruppi e, più recentemente, ai gruppi degli annunci delle community. Con questo aggiornamento, WhatsApp fa un ulteriore passo avanti portando questa utile funzione anche nelle conversazioni private tra due persone.

Il meccanismo sarà familiare a chi ha già utilizzato gli eventi nei gruppi: sarà necessario specificare un nome per l’evento (campo obbligatorio) e si potrà aggiungere una descrizione opzionale per fornire maggiori dettagli. Naturalmente, non potrà mancare la data dell’evento, mentre l’orario di fine resta facoltativo.

Una funzionalità particolarmente interessante è la possibilità di associare all’evento una posizione fisica oppure un collegamento per una videochiamata o chiamata audio. Quest’ultima opzione si rivelerà particolarmente utile per gli appuntamenti virtuali: quando arriverà il momento dell’evento, basterà un tap per avviare la chiamata.

Come spesso accade con le novità di WhatsApp, anche questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile nemmeno per i beta tester. Dovremo quindi pazientare ancora un po’ prima di poterla utilizzare, ma è chiaro che il team di sviluppo sta lavorando per rendere l’app sempre più completa e versatile.

È interessante notare come WhatsApp stia puntando molto sull’organizzazione degli eventi, portando gradualmente questa funzionalità in tutti i possibili contesti di utilizzo dell’app: gruppi, community e ora chat private. Un’evoluzione naturale che renderà la pianificazione degli appuntamenti molto più semplice e immediata.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

