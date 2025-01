WhatsApp offre vari strumenti per tutelare la privacy degli utenti, tra cui i contenuti effimeri che sono visualizzabili dal destinatario una sola volta.

Questa funzionalità è pensata per operare solo sulle app per Android e iOS, ma a settembre era emersa una vulnerabilità che permetteva di visualizzare e salvare i media effimeri su WhatsApp Web.

Il problema è stato risolto all’inizio di dicembre, ma alla fine della scorsa settimana è stata documentata una nuova criticità su iOS che consentiva al destinatario di un file multimediale effimero di visualizzarlo indefinitamente anche dopo che era stato aperto e chiuso all’interno della chat.

In un post su Medium, l’utente Ramshath ha scritto di aver segnalato a Meta che per aggirare il sistema bastava andare su Impostazioni → Archiviazione e dati → Gestisci archiviazione, quindi scorrere verso il basso e individuare il contatto che ha condiviso il contenuto effimero, toccare il suo nome e ordinare in base ai più recenti per vederlo in cima alla lista.

WhatsApp corregge un bug relativo ai media effimeri

Secondo quanto riportato Meta ha risposto che erano già al corrente del bug, ma guarda caso sembra che lo abbia risolto nel weekend. Il team di Android Police era riuscito a replicare il bug giovedì 23 gennaio, ma oggi segnalano che non sono più in grado di farlo.

Visto che non esiste una nuova versione di WhatsApp, probabilmente Meta ha inviato una correzione lato server, tuttavia non ha ancora fatto sapere pubblicamente nulla in merito alla questione che potrebbe aver creato dei disagi. Il bug interessava gli utenti iPhone, visto che non era riproducibile su Android.