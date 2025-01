Il team di WhatsApp sta lavorando su una funzionalità che ha lo scopo di aiutare gli utenti a trovare contenuti specifici nei canali che pubblicano frequentemente, eliminando la necessità di scorrere manualmente lunghi elenchi di aggiornamenti.

Ora WhatsApp sta sperimentando questa funzionalità con alcuni utenti della versione beta dell’app. Ecco come si presenta la novità allo stato attuale dello sviluppo.

WhatsApp beta permetterà di trovare più facilmente i contenuti nei canali

La funzionalità al momento offre due opzioni di ricerca progettate per rendere più efficiente la ricerca dei contenuti nei canali.

La prima è accessibile tramite il menu a tre punti in alto a destra quando viene aperto un canale e permette di avviare immediatamente una ricerca basata sul testo inserito. WhatsApp visualizzerà gli aggiornamenti che corrispondono alla query di ricerca, in modo analogo a quanto accade nelle conversazioni individuali e nelle chat di gruppo.

La seconda opzione di ricerca è disponibile nella schermata delle informazioni sul canale per gli utenti che potrebbero non notare l’opzione di ricerca descritta in precedenza.

Queste opzioni di ricerca forniscono un modo rapido ed efficiente per individuare il contenuto desiderato, in particolare per coloro che condividono o visualizzano regolarmente un gran numero di aggiornamenti.

Al momento questa novità è attiva per alcuni utenti che eseguono la versione 2.25.2.12 di WhatsApp beta per Android disponibile tramite Google Play Store. La funzionalità dovrebbe essere distribuita più ampiamente nel corso delle prossime settimane.

