WhatsApp è senza dubbio una delle app più apprezzate e utilizzate dagli utenti nel vasto panorama di software dedicati alla messaggistica su Android, motivo per cui il team di sviluppatori dedicato si prodiga costantemente nel miglioramento del software offerto ai propri utenti attraverso l’implementazione di diverse novità.

L’app in questione riceve ciclicamente tutta una serie di nuove funzioni, negli ultimi tempi tanto per fare qualche esempio abbiamo visto un’interfaccia riprogettata per la gestione delle liste delle chat, l’introduzione in fase di test di una nuova barra inferiore per la condivisione rapida su altre app, ma abbiamo anche visto come la versione Beta dell’app abbia reso più semplice l’avvio delle chat vocali di gruppo, o ancora come sia stata introdotta un’utile informazione per i gruppi.

Nelle ultime ore, grazie ad un aggiornamento dell’app nel canale stabile, gli utenti WhatsApp stanno ricevendo delle nuove icone nel menù degli allegati.

WhatsApp rende disponibili per tutti le nuove icone nel menù degli allegati

Alcuni di voi potrebbero ricordare come lo scorso anno WhatsApp avesse già annunciato il cambiamento di cui parliamo oggi, a conti fatti però gli utenti del canale stabile dell’app non avevano ancora ricevuto la novità attualmente in fase di distribuzione, che è stata introdotta e ritirata a più riprese nel canale Beta nel corso del tempo. Stiamo parlando delle icone del menù di condivisione, quello che appare cliccando sull’icona della graffetta e che ci permette di allegare un file alla conversazione.

Grazie all’ultimo aggiornamento di WhatsApp, che porta il software alla versione 2.25.1.75, tutti gli utenti ricevono le nuove icone per il menù degli allegati. Nelle immagini qui sotto potete notare la differenza tra le precedenti (prima immagine) e quelle attuali (seconda immagine).

Le nuove icone fanno parte degli sforzi di Meta per rendere il design dell’interfaccia utente di WhatsApp coerente tra i sistemi operativi, sono infatti molto simili a quelle disponibili su iOS.

Come detto la novità in questione è in distribuzione tramite l’ultimo aggiornamento dell’app nel canale stabile, se ancora non riusciste a visualizzarla controllate l’eventuale disponibilità di un aggiornamento.

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Per essere sicuri di non perdervi nessuna delle novità implementate nelle ultime versioni di WhatsApp, il consiglio è quello di mantenere il software costantemente aggiornato; per farlo potete controllare l’eventuale disponibilità di update direttamente dal Google Play Store utilizzando il badge sottostante.

Qualora invece foste intenzionati a testare con mano e in anteprima tutte le novità in fase di sviluppo, potete prendere in considerazione il passaggio al canale beta di WhatsApp, seguendo le indicazioni riportate nella nostra guida.