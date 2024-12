Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e modifiche grafiche o la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza sempre migliore.

E così nelle scorse ore gli sviluppatori hanno rilasciato una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.24.25.8.

WhatsApp Beta introduce una nuova UI per le liste delle chat

Nelle scorse settimane è emerso che il team di WhatsApp stava lavorando ad una funzionalità per eliminare gli elenchi delle chat preimpostati, cosentendo agli utenti di rimuovere i filtri di default (come “Non letti” o “Gruppi”) direttamente dall’interfaccia della chat, semplicemente toccando e tenendo premuto il filtro per accedere all’opzione di eliminazione.

Ebbene, con la versione 2.24.25.8 beta ad alcuni utenti è stato dato accesso ad un’interfaccia riprogettata per la gestione delle liste delle chat.

La nuova interfaccia è un po’ più organizzata rispetto a quella precedente e ciò la rende anche più intuitiva per gli utenti. Nella parte superiore dello schermo viene spiegato in modo chiaro a cosa servono le liste personalizzate e subito sotto è presente la scorciatoia per crearne una nuova.

Al centro della pagina vengono quindi mostrate le liste già presenti, che potranno essere ovviamente gestite.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa nuova interfaccia potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare app di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci sul nostro canale ufficiale su WhatsApp