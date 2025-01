Continuiamo a seguire con interesse gli approfondimenti dedicati alle novità introdotte dal team di sviluppatori di Google con le prime release di Android 16, la prossima versione del sistema operativo del colosso di Mountain View che sarà lanciata ufficialmente nella seconda parte di quest’anno.

Una di tali novità è chiamata Live Updates e sembra essere ispirata ad una funzione molto simile già presente su iOS: il suo scopo è quello di fornire agli utenti una nuova categoria di notifiche per le attività in corso.

A cosa serve la funzione Live Updates di Android 16

Su iOS il team di sviluppatori di Apple ha introdotto la funzionalità Live Activity, ossia un tipo di notifica che mostra informazioni aggiornate di frequente, come ad esempio lo stato di un volo o di una consegna o anche il risultato di un evento sportivo.

Eventi di questo tipo su Android, nel normale sistema di notifiche, rischierebbero di diventare invadenti ed è qui che entra in gioco la novità Live Updates, funzionalità ancora in fase di sviluppo e che nella beta 1 di Android 16 è stata implementata soltanto in parte (come supporto per le notifiche incentrate sui progressi, così da consentire agli sviluppatori di iniziare a lavorare su questo tipo di elementi, studiati per indicare stati e traguardi nel percorso attraverso punti e segmenti su una barra di avanzamento).

Un sistema simile di notifiche è presente ad esempio nell’app di Uber e il team di sviluppatori di Google ha reso tale soluzione uno standard per Android 16, in modo che possa essere sfruttata da qualsiasi applicazione.

Il nuovo tipo di notifiche basate sui progressi sarà visualizzato in modo più evidente nella schermata di blocco e dovrebbe avere sempre una certa visibilità (mentre quelle “normali” potranno essere compresse dagli utenti).

Inoltre, le notifiche Live Updates su Android 16 dovrebbero avere anche un loro spazio sia nella barra di stato che nella schermata always-on. La seguente immagine dovrebbe dare un’idea di come potrebbe apparire la funzione:

Purtroppo allo stato attuale il team di Google non ha fornito dettagli sulla nuova funzionalità Live Updates e, pertanto, per saperne di più e vederla all’opera ci sarà da avere pazienza fino al rilascio delle prossime versioni beta di Android 16.