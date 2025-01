Come avrete notato, gli aggiornamenti non si fermano mai nel mondo Android. Quest’oggi ci concentriamo in particolare su un tris di modelli Samsung, Sony e HONOR. Sono in arrivo novità per Samsung Galaxy A55 5G, Sony Xperia 10 V, HONOR Magic7 e HONOR Magic7 Pro: andiamo a scoprire tutti i cambiamenti.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A55 5G

Iniziamo da Samsung Galaxy A55 5G, ossia il principale tra i più recenti esponenti della fascia media del produttore (in attesa di Galaxy A56). Lo smartphone sta accogliendo le patch di sicurezza di gennaio 2025 a partire da alcuni Paesi asiatici e da altre regioni: si tratta del firmware A556EXXS6AYA5, che non sembra portare ulteriori cambiamenti.

I dettagli delle più recenti patch sono stati elencati nel consueto bollettino diffuso dal produttore: in base a quest’ultimo, vanno a correggere 29 vulnerabilità CVE, riguardanti il sistema operativo Android in generale, e 22 vulnerabilità SVE, che toccano più nello specifico i dispositivi Samsung e la One UI. Non sembrano essere state integrate ulteriori novità, se non generici miglioramenti lato stabilità e prestazioni, oltre a qualche bugfix.

Lo smartphone riceverà sicuramente Android 15 e la One UI 7, ma ci sarà ancora da aspettare: la nuova release è per ora accessibile in versione stabile solo sulla neonata serie Galaxy S25, e l’aggiornamento per la serie Galaxy S24 è atteso nei prossimi giorni. Entro il primo trimestre dovrebbe sbarcare su tutti i principali modelli.

Novità aggiornamento Android 15 per Sony Xperia 10 V

Aggiornamento più consistente in distribuzione per Sony Xperia 10 V: seguendo altri modelli del brand, come Sony Xperia 1 V e il successore Sony Xperia 1 VI, lo smartphone sta ricevendo l’update ad Android 15.

In rollout in alcuni Paesi europei c’è la versione 68.2.A.2.38A, che richiede un download di poco più di 1 GB. Il peso non è particolarmente consistente, e in effetti non sembra che il produttore nipponico abbia introdotto troppi cambiamenti, perlomeno tra quelli ben visibili. Il changelog proposto in queste ultime settimane da Sony include tra le novità Spazio privato, nuovi sfondi e nuovi stili per la schermata home e di blocco, nuove funzioni Side Sense, un pannello delle impostazioni rapide e delle notifiche rivisto, nuove finestre pop-up, la trasmissione tramite Bluetooth LE Audio e non solo.

A meno di cambiamenti di rotta, è probabile che Android 15 costituisca l’ultimo major update per Sony Xperia 10 V: lo smartphone ha infatti esordito con Android 13 e ha quindi già ricevuto due aggiornamenti importanti. In ogni caso, continueranno ad arrivare nuove patch di sicurezza almeno fino all’inizio dell’estate 2026.

Novità aggiornamenti HONOR Magic7 e Magic7 Pro

Come anticipato, ci sono novità in arrivo anche per HONOR Magic7 e HONOR Magic7 Pro (da noi è stato commercializzato solo quest’ultimo, almeno per ora). Pochi giorni fa Magic7 Pro ha ricevuto Magic OS 9.0.0.145 (C431E5R4P1), ma in queste ore è in distribuzione un ulteriore aggiornamento: si tratta di Magic OS 9.0.0.152, che porta con sé nuovi miglioramenti per il comparto fotografico e per la stabilità complessiva del sistema.

In particolare, la nuova versione ottimizza la gamma dinamica del teleobiettivo, ottimizza alcuni effetti fotografici, offre uno zoom più fluido e consente di ottenere scatti macro più vivaci e dettagliati. Inoltre, HONOR ha aggiunto una nuova interfaccia a Car Connect per un’esperienza utente migliorata, e ha integrato miglioramenti per l’efficienza energetica generale.

Come aggiornare Samsung Galaxy A55, Sony Xperia 10 V e la serie HONOR Magic7

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA per Samsung Galaxy A55 5G potete passare dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete anche collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch, dopo aver installato il tool.

Su Sony Xperia 10 V potete andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“, mentre su HONOR Magic7 e Magic7 Pro potete seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

In caso di esito negativo potete riprovare tra qualche ora o giorno.