HONOR ha recentemente avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento software per HONOR Magic7 Pro, il più recente flagship dell’azienda, con l’obiettivo di introdurre nuove funzionalità e migliorare alcune funzionalità già esistenti.

La scorsa settimana, Motorola ha invece sbloccato la ricezione di aggiornamenti sul best seller della fascia bassa Moto G54 5G, rimasto fermo alle patch di sicurezza di luglio 2024 per svariati mesi: per lo smartphone sono stati distribuiti tre nuovi aggiornamenti. Andiamo a scoprire tutte le novità e a ripassare la procedura per aggiornare questi dispositivi.

HONOR Magic7 Pro si aggiorna e migliora su più fronti

HONOR Magic7 Pro è arrivato in Italia da qualche settimana, forte di specifiche da assoluto flagship del panorama Android e di un supporto software che si protrarrà fino al 2030 (con quattro aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti sul fronte della sicurezza).

Lo smartphone ha debuttato sul mercato con a bordo MagicOS 9.0, la più recente versione dell’interfaccia personalizzata basata su Android 15 che il produttore cinese ha annunciato nella parte finale dello scorso anno, e sta ora ricevendo un nuovo aggiornamento software anche in Italia (ringraziamo Daniele dal nostro gruppo Facebook per la segnalazione).

L’aggiornamento è in questione è Magic OS 9.0.0.145 (C431E5R4P1) e ha un peso di 1,35 GB. Di seguito riportiamo l’incipit del nuovo aggiornamento software, con tanto di invito ad aggiornare per godere delle novità e dei miglioramenti, e poi vi lasciamo allo screenshot con il changelog completo:

Gentile utente, questo aggiornamento ottimizza la visualizzazione delle icone della barra di stato in modalità Capsula Magica e l’esperienza utente con la connessione Bluetooth nel Centro di controllo. Inoltre, Super zoom AI migliora la fotografia paesaggistica in modalità teleobiettivo. Inoltre, questa versione migliora le prestazioni fotografiche e la stabilità del sistema. Effettua l’aggiornamento per usufruire delle nuove funzionalità e dei miglioramenti.

Motorola Moto G54 5G si sblocca e torna ad aggiornarsi

In attesa di ricevere l’aggiornamento ad Android 15, lo smartphone di fascia bassa Motorola Moto G54 5G torna ad aggiornarsi dopo un periodo di stasi che lo ha visto fermo sulle patch di sicurezza di luglio 2024 per parecchi mesi (versione software U1TDS34.94-12-7-6).

La scorsa settimana, la Casa Alata, ha distribuito tre nuovi aggiornamenti software in rapida sequenza che hanno implementato miglioramenti alla stabilità del sistema e nuove versioni delle patch di sicurezza. Non cambia, invece, il sistema operativo che rimane Android 14.

Versione software U1TDS34.94-12-9-6 Patch: 1 agosto 2024 (erroneamente indicate come patch di giugno) Peso: 756 MB

Versione software U1TDS34.94-12-9-10 Patch di sicurezza: 1 settembre 2024 Peso: 55,79 MB

Versione software U1TDS34.94-12-9-10-1 Patch di sicurezza: 1 novembre 2024 Peso: 20,09 MB



Come aggiornare HONOR Magic7 Pro e Motorola Moto G54 5G

Arrivati alla fine, rivediamo insieme la procedura per verificare la presenza di aggiornamenti (e procedere con gli stessi) su HONOR Magic7 Pro e su Motorola Moto G54 5G.