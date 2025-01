C’è una nuova tornata di aggiornamenti software in distribuzione per alcuni dispositivi Android tra i più diffusi. Partiamo da OnePlus che torna ad aggiornare il nuovissimo OnePlus 13 con l’obiettivo di risolvere alcune problematiche presenti sul dispositivo.

Aggiornamento software importante in casa HMD, con HMD Skyline che riceve Android 15. Chiudiamo con l’immancabile Samsung che, anche oggi, avvia la distribuzione di nuovi aggiornamenti software che portano su smartphone e smartwatch coinvolti, ovvero tutti i Samsung Galaxy S21, tutti i Galaxy A15 e Galaxy Watch Ultra, risoluzioni di bug e nuove patch di sicurezza. Scopriamo tutti i dettagli.

OnePlus 13 si aggiorna e migliora la fotocamera

A una settimana esatta dalla distribuzione del primo aggiornamento software per il proprio flagship più recente, OnePlus ha iniziato a distribuire, anche sulle unità globali dello smartphone, un nuovo aggiornamento software.

OnePlus 13 ha iniziato a ricevere il nuovo firmware CPH2653_15.0.0.405(EX01) (sostituisce il CPH2653_15.0.0.402(EX01) di settimana scorsa) che si preoccupa di migliorare le performance, soprattutto per quanto concerne il comparto fotografico. Di seguito riportiamo il changelog completo:

Fotocamera Migliora i colori nelle foto scattate con la modalità Master.

Migliora la tonalità delle foto scattate con la fotocamera posteriore in modalità Foto e ottimizza la funzione zoom.

Migliora la stabilità della fotocamera per una migliore esperienza fotografica. Comunicazione e interconnessione Migliora la stabilità delle connessioni Wi-Fi per una migliore esperienza di rete.

Migliora la stabilità ed espande la compatibilità delle connessioni Bluetooth. Sistema Migliora la stabilità e le prestazioni del sistema.

L’aggiornamento è in fase di distribuzione graduale (anche in Italia) a partire da questa mattina e raggiungerà tutti gli utenti nei prossimi giorni. Vi rimandiamo al post dedicato sulla community ufficiale per maggiori informazioni.

HMD Skyline riceve Android 15

A poco meno di un mese dalla distribuzione di Android 15 sul primo smartphone della casa, ovvero HMD Pulse Pro, la finlandese HMD ha iniziato a distribuire il major update del sistema operativo del robottino verde anche su HMD Skyline.

Come suggerito da alcuni utenti sul canale Discord ufficiale di HMD, il nuovo aggiornamento, che porta la versione software alla V2.270 (con base Android 15 e patch di sicurezza aggiornate a dicembre 2024) e che ha un peso di circa 3,3 GB, è già in distribuzione sulle unità finlandesi e, presto, verrà esteso ad altri mercati.

Il changelog, fornito dall’utente Maksettu, mette in evidenza i miglioramenti su cui potrà contare HMD Skyline in seguito all’aggiornamento: miglioramento delle performance, tutte le funzionalità di Android 15, miglioramenti alla batteria, maggiore controllo sulle notifiche.

Samsung aggiorna alcuni smartphone e uno smartwatch

Samsung continua quotidianamente a rilasciare nuovi aggiornamenti software per tutti i dispositivi supportati, implementando patch di sicurezza più aggiornate, risolvendo i bug presenti e aggiungendo nuove funzionalità.

I Samsung Galaxy S21 e Galaxy A15 ricevono le patch di gennaio

Partiamo con gli smartphone del colosso sudcoreano che stanno ricevendo nuovi aggiornamenti. I dispositivi coinvolti sono i flagship datati 2022, ovvero Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, il membro “aggiunto” della gamma, ovvero Samsung Galaxy S21 FE, e due smartphone di fascia bassa, ovvero Samsung Galaxy A15 4G e Galaxy A15 5G.

Tutti questi smartphone stanno iniziando a ricevere, anche in Europa, le patch di sicurezza di gennaio 2025 che vanno a risolvere 29 vulnerabilità di Android (di cui 5 di livello “critico” e 22 vulnerabilità inerenti all’ecosistema Samsung. Di seguito, riportiamo la lista dei firmware in distribuzione:

G99*BXXSEGXL2 per Galaxy S21/S21+/S21 Ultra

per Galaxy S21/S21+/S21 Ultra G990BXXSBGYA2 per Galaxy S21 FE

per Galaxy S21 FE A156BXXS5BYA1 per Galaxy A15 5G

per Galaxy A15 5G A155FXXS5BYA1 per Galaxy A15 4G

Samsung Galaxy Watch Ultra riceve il primo aggiornamento del 2025

Un nuovo aggiornamento software, il primo del 2025, è in distribuzione per lo smartwatch di punta del colosso sudcoreano, ovvero Samsung Galaxy Watch Ultra.

Il nuovo firmware in distribuzione è il L705FXXU1AXL1 e, stando al corto changelog allegato, si preoccupa di migliorare la stabilità del sistema, senza implementare nuove patch di sicurezza (che restano ferme a novembre 2024).

Come aggiornare OnePlus 13, HMD Skyline e i dispositivi Samsung

Arrivati alla fine, rivediamo insieme la procedura per verificare la presenza di aggiornamenti (e procedere con gli stessi) su OnePlus 13, su HMD Skyline e su smartphone e smartwatch di casa Samsung.