Come abbiamo visto, HMD sta proponendo da qualche tempo una gamma di smartphone con il suo marchio, che si affianca alla linea Nokia. Anche se l’azienda non è stata particolarmente chiara riguardo la tabella di marcia, in queste ore arriva la notizia del primo modello ad aggiornarsi ad Android 15: si tratta di HMD Pulse Pro.

Novità aggiornamento Android 15 per HMD Pulse Pro

HMD non ha diffuso una roadmap dell’aggiornamento ad Android 15 per la sua gamma di smartphone, quindi non conosciamo con precisione quando arriverà sui vari dispositivi compatibili. Secondo quanto riportato da Nokiamob, i modelli commercializzati da HMD che saranno coinvolti nell’update saranno i seguenti:

Nokia G42 5G

Nokia G60 5G

Nokia XR21 5G

Nokia X30 5G

serie HMD Pulse

serie HMD Crest

HMD Fusion

HMD Skyline

HMD XR21 5G

HMD T21

Alcuni di questi sono stati avvistati di recente su Geekbench con a bordo Android 15, segno che forse il produttore sta testando l’aggiornamento, ma in queste ore arriva una bella notizia un po’ a “sorpresa”: abbiamo il primo modello HMD a ricevere Android 15, e si tratta di HMD Pulse Pro, smartphone presentato la scorsa primavera insieme ad altri due modelli della gamma (Pulse e Pulse+).

La versione in distribuzione è la V2.370 e richiede un download davvero corposo (3,12 GB): sono state integrate le patch di sicurezza di dicembre 2024 (le ultime al momento a disposizione), ma anche diverse ulteriori novità. In base a quanto si può vedere dal changelog, con l’aggiornamento ad Android 15 HMD Pulse Pro accoglie miglioramenti nelle prestazioni (velocità e fluidità), lato sicurezza e privacy, passi avanti nella gestione adattiva della batteria (con aumenti nell’autonomia generale), e un controllo più avanzato delle notifiche. Tutto questo si va a integrare insieme a tutte le novità previste da Google sotto il “cofano”.

Non abbiamo per ora indicazioni sugli altri modelli della lista qui sopra, ma è probabile che i possessori dovranno aspettare almeno le prime settimane del 2025.

Come aggiornare HMD Pulse Pro

L’aggiornamento è in distribuzione, ma potrebbe volerci qualche giorno prima che raggiunga tutti gli smartphone commercializzati. Per verificarne l’arrivo a bordo del vostro HMD Pulse Pro potete fare un salto nell’apposita sezione delle impostazioni di sistema: più precisamente il percorso è “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema > Verifica presenza aggiornamenti“.