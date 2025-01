Meta ha recentemente fatto un importante annuncio che coinvolge WhatsApp, la popolare app di messaggistica, che entra ufficialmente a far parte del Centro Gestione Account, potendo così godere di un legame decisamente più stretto con Facebook e Instagram.

Questa novità avrà almeno un paio di riscontri, come la possibilità di condividere gli aggiornamenti di stato di WhatsApp nelle storie Instagram e Facebook. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e cosa cambierà per gli utenti.

Meta aggiunge WhatsApp al Centro gestione account

Tramite un post pubblicato sul proprio portale della newsroom, Meta ha annunciato l’ingresso di WhatsApp all’interno del Centro Gestione Account, funzionalità lanciata nel 2020 dal colosso diretto da Mark Zuckerberg con l’obiettivo di semplificare le esperienze “connesse” tra Facebook, Instagram e tutti gli altri prodotti dell’azienda (inclusi i visori Meta Quest).

Meta però mette le mani avanti: l’account WhatsApp non sarà aggiunto al Centro Gestione Account per impostazione predefinita. Gli utenti avranno pieno potere decisionale nello scegliere se continuare a usare la popolare app di messaggistica in maniera separata dalle altre app dell’azienda o se provare la nuova esperienza unificata che, secondo Meta, avrà numerosi “vantaggi”.

Quali sono i vantaggi di avere WhatsApp nel Centro Gestione Account?

Scorrendo il comunicato, analizzando il modo in cui Meta pone la questione, appare evidente quale sia l’arma scelta per far breccia nel cuore degli utenti: aggiungendo WhatsApp al Centro Gestione Account, gli utenti potranno condividere un aggiornamento di stato che, abilitando due semplici interruttori, verrebbe a sua volta condiviso anche su Facebook e Instagram come Storia.

Andando oltre, aggiungere il proprio account WhatsApp al Centro Gestione Account andrebbe a semplificare le operazioni di accesso alla popolare app di messaggistica: oltre a potere fare il classico login con il numero di telefono, verrà presto aggiunta la possibilità di effettuare il login con un singolo tocco, sfruttando l’account “congiunto” che sarebbe lo stesso su Instagram o Facebook.

Questa novità è attualmente in fase di rilascio graduale

Come sottolineato dal team di sviluppo, sia all’interno del comunicato diffuso da Meta che su una pagina dedicata sul portale del supporto, la funzionalità è attualmente in fase di implementazione graduale (a livello globale) e potrebbe non essere disponibile per tutti.

Il consiglio principale per non rischiare di perdere questa possibilità (che ricordiamo essere facoltativa), qualora foste interessati, è quello di procedere con l’aggiornamento dell’app all’ultima versione disponibile.

Come scaricare o aggiornare la popolare app di messaggistica

Per scaricare WhatsApp per Android o aggiornare l’app all’ultima versione disponibile, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.

Invece, nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima che arriveranno sull’app in futuro, potrete rivolgervi al programma beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link) e scaricare WhatsApp Beta per Android. Nel caso in cui il programma beta fosse temporaneamente al completo, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).