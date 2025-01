Ormai è trapelato di tutto riguardo la gamma Samsung Galaxy S25, ma ora abbiamo quasi tutte le specifiche e le immagini di tutti i modelli, il che lascia poco spazio all’immaginazione. Ecco tutto quello che è emerso.

Specifiche di Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 avrà un display piatto Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici full HD+ (2340 x 1080) con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il chipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy SoC alimenterà il dispositivo ed è probabile che sarà una versione overclockata dello Snapdragon 8 Elite.

Il modello base avrà 12 GB di RAM e sarà disponibile con da 128 GB, 256 GB e 512 GB di storage non espandibili. L’autonomia sarà gestita da una batteria da 4.000 mAh con supporto per la ricarica cablata da 25 W e sarà disponibile anche la ricarica wireless, ma la fonte non ha condiviso i dettagli al riguardo.

Il comparto fotografico includerà un sensore principale da 50 megapixel, una fotocamera ultrawide da 12 megapixel e da una fotocamera teleobiettivo da 10 megapixel con OIS e zoom ottico 3x), mentre frontalmente ci sarà un obiettivo da 12 megapixel con apertura f/2.2.

Samsung Galaxy S25 offrirà una configurazione dual SIM con supporto eSIM, inoltre saranno supportati anche Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3.

Per quanto riguarda il software ci sarà la One UI 7 basata su Android 15. Lo smartphone misurerà 146,9 x 70,5 x 7,2 mm e peserà 162 grammi.

Specifiche di Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25+ offrirà un display piatto Dynamic AMOLED 2X da 6,7 ​​pollici con risoluzione di 3120 x 1440 (WQHD) e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Il SoC Snapdragon 8 Elite for Galaxy alimenterà il dispositivo a livello globale che potrà contare su 12 GB di RAM e 256 GB o 512 GB di storage non espandibili.

La batteria sarà da 4.900 mAh e supporterà la ricarica cablata da 45 W. La ricarica wireless sarà disponibile, ma la fonte non ha condiviso i dettagli al riguardo.

La fotocamera posteriore sarà composta da un sensore principale da 50 megapixel, una fotocamera ultrawide da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con OIS e zoom ottico 3x, mentre frontalmente ci sarà un obiettivo da 12 megapixel con apertura f/2.2.

Samsung Galaxy S25+ offrirà una configurazione dual SIM con un’opzione eSIM e supporterà Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3. Android 15 sarà preinstallato insieme alla One UI 7 e il tutto misurerà 158,4 x 75,8 x 7,3 mm e peserà 190 grammi.

Specifiche di Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra avrà un display piatto Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con risoluzione WQHD (3120 x 1440) e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Il chipset sarà ancora lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy a livello globale e potrà contare su 12 GB di RAM, almeno per quanto riguarda il mercato europeo, e 256 GB, 512 GB o 1 TB di storage non espandibile.

La batteria del modello Ultra sarà da 5.000 mAh con ricarica cablata da 45 W e anche ricarica wireless, ma non abbiamo dettagli al riguardo.

La fotocamera posteriore sarà composta da un sensore principale da 200 megapixel, un obiettivo ultrawide da 50 megapixel, un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con OIS e zoom ottico 5x e un teleobiettivo da 10 megapixel con OIS e zoom ottico 3x. Frontalmente ci sarà una fotocamera selfie da 12 megapixel con apertura f/2.2.

Samsung Galaxy S25 Ultra supporterà una configurazione dual SIM con un’opzione eSIM, oltre a Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3. Lato software ci sarà la One UI 7 e il tutto misurerà 162,8 x 77,6 x 8,2 mm e peserà 218 grammi.

I render trapelati mostrano la gamma Samsung Galaxy S25 da ogni angolo

A seguire le gallerie con le immagini di Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 e Galaxy S25+ sono raffigurati nei colori Iceblue, Mint, Navy e Silver Shadow, mentre Galaxy S25 Ultra appare nei colori Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Silver Blue e Titanium White Silver.