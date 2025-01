Tra meno di una settimana conosceremo tutto di Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+ e Samsung Galaxy S25 Ultra, ma, se avete fretta, sappiate che quest’oggi possiamo mostrarvi quelli che Evan Blass definisce come render ufficiali. E non è finita qui, perché ci sono novità anche per Samsung Galaxy S25 Slim, modello che dovrebbe essere presentato più avanti: in questo caso abbiamo la possibilità di scoprire le differenze in dimensioni rispetto al resto della gamma, spessore compreso. Partiamo subito.

Ecco Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra: il design di tutti e tre nei render

Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra saranno presentati ufficialmente tra pochi giorni, il 22 gennaio. Nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di scoprire diverse anticipazioni, che ci hanno mostrato un design rivisto e diversi altri passi avanti rispetto alla serie Galaxy S24. Il trio di smartphone dovrebbe arrivare da noi con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite (niente Exynos questa volta, come con la serie Galaxy S23), e porterà al debutto l’attesissima One UI 7 basata su Android 15, il cui programma beta è stato chiuso proprio in queste ore per i Galaxy S24 (rollout già la prossima settimana?).

Dopo le tante immagini delle cover che abbiamo visto ieri, quest’oggi possiamo scoprire vari render che ci mostrano come sarà il design di tutti e tre i modelli, ossia Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, e le colorazioni principali. Come ogni anno, dovrebbero poi essere proposte ulteriori varianti cromatiche in esclusiva sul Samsung Shop Online.

Nei vari render pubblicati da Evan Blass possiamo notare subito come Galaxy S25 e Galaxy S25+ risultino praticamente identici, se escludiamo le dimensioni. Entrambi i modelli vengono mostrati nelle colorazioni Light Blue, Light Green, Dark Blue e Silver, e presentano forme più morbide rispetto alla variante Ultra (come del resto negli ultimi anni). Gli schermi sono piatti e i bordi sottili su tutti e quattro i lati, con la “solita” fotocamera anteriore integrata tramite foro. Sul retro si fa notare lo spessore nero intorno agli obiettivi fotografici, che permette subito di distinguerli dai rispettivi predecessori.

Galaxy S25 Ultra è quello che cambia di più a livello di design, pur restando in linea con l’aspetto del modello precedente. Anche qui abbiamo uno schermo piatto e la cornice nera intorno agli obiettivi, e rispetto a Galaxy S24 Ultra perde un po’ di “spigoli”, per un aspetto più arrotondato (ma non troppo). Le colorazioni mostrate sono Titanium Black, Titanium Silver, Titanium Blue e Titanium Gray.

Per tutti i dettagli ufficiali dovremo aspettare solo qualche giorno: l’appuntamento per il Galaxy Unpacked è fissato per le 19:00 del 22 gennaio 2025.

Samsung Galaxy S25 Slim a confronto con gli altri: quanto è più sottile?

Come avrete notato, tra i render qui sopra non compare Samsung Galaxy S25 Slim (protagonista giusto ieri di altre immagini): ulteriore segnale che quest’ultimo dovrebbe essere lanciato più avanti, e non la prossima settimana. Lo smartphone dovrebbe riprendere una parte delle specifiche del resto della gamma, pur offrendo dimensioni diverse e uno spessore più contenuto (come il nome lascia presagire).

In queste ore @OnLeaks ha pubblicato un’interessante immagine che ci consente di mettere a confronto Galaxy S25 Slim con Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. Per quanto riguarda l’altezza, il modello Slim dovrebbe risultare molto simile al modello Plus, quindi niente compattezza; il pezzo forte dovrebbe prevedibilmente essere lo spessore, che risulterà più contenuto rispetto agli altri.

Il leaker Ice universe si spinge oltre, e pubblica quelli che dovrebbero essere gli spessori in millimetri dell’intera serie Galaxy S25:

Samsung Galaxy S25: 7,2 mm

Samsung Galaxy S25+: 7,3 mm

Samsung Galaxy S25 Slim: 6,4 mm

Samsung Galaxy S25 Ultra: 8,2 mm

Il più ingombrante (anche nello spessore) sarà senza dubbio il modello Ultra (come prevedibile), mentre Galaxy S25 Slim dovrebbe scendere di circa 1 mm rispetto agli altri due esponenti della gamma. Sottile, ma non da primato: lo scettro in casa Samsung resterebbe ancora a Galaxy A8 (2015), andato sotto quota 6 mm. Per quanto riguarda gli smartphone pieghevoli, Galaxy Z Fold6 arriva a 5,6 mm, ma solo da “aperto” (12,1 mm lo spessore da chiuso), mentre Galaxy Z Flip6 verrebbe “battuto” da S25 Slim di circa mezzo millimetro.

Samsung Galaxy S25 Slim dovrebbe essere lanciato più avanti nel corso dell’anno, forse al posto della variante Fan Edition. Cosa vi aspettate dall’inedito componente della gamma? Avete intenzione di dargli una possibilità?

In copertina Samsung Galaxy S24