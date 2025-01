La settimana prossima Samsung presenterà ufficialmente la serie Samsung Galaxy S25 e accenderà i riflettori sulle principali funzionalità dei suoi nuovi smartphone, tra le quali grande spazio sarà riservato per quelle basate sull’intelligenza artificiale.

A supportare le nuove funzioni IA sviluppate dal colosso coreano vi sarà la potenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite e pare che l’idea di Samsung sia quella di ampliare le offerte disponibili per gli utenti per sfruttare al meglio le potenzialità di questi dispositivi.

Le nuove funzioni IA di Samsung Galaxy S25

Tra le novità della serie Samsung Galaxy S25 vi dovrebbe essere Now Brief, soluzione che unisce Galaxy AI e Google Gemini per consentire allo smartphone di interagire con altre app, in modo da offrire agli utenti suggerimenti e azioni molto più contestuali e utili.

Stando a quanto si apprende, Now Brief fornirà agli utenti informazioni utili a seconda dell’orario, come ad esempio un riepilogo mattutino con le previsioni meteo, il punteggio energetico personale (probabilmente ricavato da un dispositivo indossabile connesso) e gli eventi della giornata, un riassunto sul tragitto casa-lavoro (avvia automaticamente la navigazione e la riproduzione musicale e suggerisce una sosta caffè in base ai coupon disponibili) o un riepilogo serale che mostra i momenti “memorabili” della giornata.

Ed ancora, gli utenti potranno chiedere a Google Gemini di elencare i luoghi menzionati in un video e salvare una nota oppure potranno ricercare una canzone o un artista sfruttando l’IA.

Tra le altre novità su cui potranno contare gli utenti con Samsung Galaxy S25 vi dovrebbero essere Homework AI (risolve le equazioni, mostrando tutti i relativi passaggi) e Routines (una volta entrati in macchina, suggerisce le app da usare, le canzoni e l’attivazione del GPS).

In sostanza, chi sceglierà la serie Samsung Galaxy S25 dovrebbe poter godere di un’esperienza complessiva ancora più caratterizzata dall’integrazione con l’intelligenza artificiale.