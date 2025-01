Mancano oramai solo dieci giorni alla presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S25 e in Rete continuano a susseguirsi senza sosta le anticipazioni sulle principali caratteristiche dei nuovi smartphone del colosso coreano.

Nelle scorse ore l’ennesimo contributo dedicato a chi con impazienza attende di scoprire cosa il colosso coreano ha in serbo per i suoi utenti è arrivato dal popolare leaker Ice Universe, che su X ha condiviso un’immagine che ci permette di osservare l’evoluzione di Samsung Galaxy S25 Ultra per quanto riguarda il design.

L’evoluzione del design di Samsung Galaxy S25 Ultra in un’immagine

Samsung con la sua nuova generazione ha deciso di non rivoluzionare il design, così del resto come fatto anche negli scorsi anni, preferendo piuttosto apportare piccole modifiche per garantire al device un look più moderno.

La seguente immagine consente di vedere fianco a fianco Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra e Samsung Galaxy S25 Ultra e rendersi conto del grande lavoro del team di ingegneri del colosso coreano per ridurre le dimensioni complessive, ottimizzando le cornici attorno al display:

Con Samsung Galaxy S25 Ultra, inoltre, Samsung ha deciso di optare per un design un po’ più arrotondato ed è sufficiente soffermarsi sugli angoli per notare immediatamente le differenze rispetto alle precedenti due generazioni.

In sostanza, il lavoro di ottimizzazione portato avanti da Samsung sembra piuttosto evidente già da questa immagine.

Ma ricordiamo che Samsung Galaxy S25 Ultra potrà contare anche su altre interessanti novità, come il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, più potenti funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e un comparto fotografico migliorato.

Appuntamento al 22 gennaio per l’evento di presentazione ufficiale.